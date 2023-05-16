Doha

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Sivil Havacılık İdaresinin konuya ilişkin kararının ardından iki ülkenin ilgili makamları uçuşların yeniden başlaması yönünde anlaştı.

Bahreyn'in ulusal hava yolu şirketi Gulf Air, kısa süre içinde Bahreyn Uluslararası Havaalanı'ndan Katar'ın başkenti Doha'daki Hamed Uluslararası Havaalanı'na günde 3 uçuş gerçekleştirecek.

Öte yandan, Gulf Air CEO'su Velid el-Allavi, 25 Mayıs 2023 itibarıyla Doha'ya "Gulf Air" uçuşlarının yeniden başlatılması kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Katar-Bahreyn ilişkileri

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu. Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş bazı sorunlar nedeniyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti.

Katar ve Bahreyn, 13 Nisan'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı almıştı.

AA