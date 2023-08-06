İSTANBUL- Eğitim alanında dünya standartlarını takip eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), dünyanın önde gelen dijital eğlence şirketlerinden birisi olan Netflix ile örnek bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda üniversitede “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı” dersi hayata geçirildi. Müfredatı Grow Creative birlikteliğiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki sinema ve televizyon lisans öğrencilerinin başvurusuna açık olan ders, uluslararası senaryo yazarlığı konusunda uzmanlaşmayı hedefleyen öğrencilere 14 hafta boyunca verildi. Dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu geliştirmeyi hedefleyen projeden yararlanan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi öğrencileri Melisa Zeynep Avcı ve Ömer Korman Yazılı, aday öğrenciler için deneyimlerini paylaştı.

“NETFLİX DİZİ SENARYOSU YAZARLIĞI DERSİYLE HEM BİREY HEM YAZAR OLARAK GELİŞTİM”

Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi boyunca mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan BAU Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Melisa Zeynep Avcı deneyimi hakkında şunları paylaştı: “Dersin açılacağını duyduğumda hemen başvurdum. Bu süreçte Netflix Türkiye ekibi ile tanışma ve ofislerine gidip onlara sunum yapma fırsatı buldum. Ulusal ve uluslararası büyük isimlerden workshop dersleri aldık. Bu dersler ve workshoplar sayesinde kendimi hem yazar olarak hem de birey olarak geliştirdim. Dersler boyunca karakterleri anlamayı, yaratmayı ve hikâyeyi belirlemeyi detaylıca anlattılar. Dersten sonra kendi mezuniyet filmimi en baştan yazdım. Derste öğrendiklerim ve tecrübelerim olmasaydı asla cesaret edemezdim.”

“ANLATACAK ÇOK HİKAYEM VAR”

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence Bahçeşehir Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli faktör öğrencilerine sunduğu iş birlikleridir. Güçlü akademik kadrosu ve sektörün bu kadar içinde olması biz öğrencilerin iş hayatına erken atılmasını sağlıyor. Netflix havasını solumak, o kültüre girmek ve o workshopları almak dizi ve filmlere karşı bakış açınızı değiştiriyor. Kendimi bu sektörde başarılı bir yazar olarak görmek istiyorum. Anlatacak çok hikayem var. Yeni projeler içinde yer almak için sabırsızlanıyorum.”

“GERÇEK BİR İŞ DÜNYASI SIMÜLASYONUNA DAHİL OLDUK”

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencisi olan Ömer Korman Yazılı da Netflix projelerinde staj yapan öğrenciler arasında yer alıyor. Ders kapsamında oldukça nitelikli bir eğitim aldıklarını vurgulayan Yazılı, deneyimlerini şu sözlerle anlattı: “Dersler boyunca anlatmak istediğim hikayeleri, en doğru ve en iyi şekilde nasıl üretebileceğimle ilgili nitelikli bir eğitim aldım. Bu süreçte hocalarımızdan öğrendiklerimiz dışında merak ettiğim soruları sorabileceğim özgür ve geliştirici bir ortam olması muhteşemdi. Bizi gerçek bir iş dünyası simülasyonuna dahil ettiler. Derslerden sonra Netflix’de sunum gerçekleştirdik. Bu sunumun ardından çok sevilen Pera Palas dizisinin 2. Sezonunda yönetmen asistanlığı stajı yapıyorum. Bu ders okulumun bana sunduğu en önemli fırsatların başında geliyor. Bu denli iyi bir eğitim alıp arkasından sinema ve gerçek yaşamı yakından deneyimlememiz ve ardından bizi aktif olarak projelere dahil etmeleri inanılmaz büyük bir şans oldu. Stajımı bitirdikten sonra yazdığım kısa filmin çekimlerine başlayacağım ve ardından bu kısa filmi Cannes film festivali göndermeyi hedefliyorum.”

HABER: MERVE ELÇİ