Haber: Elif Hayvalı

Türkiye’nin dört bir yanında öğrenim gören Bahçeşehir Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve eğitim yöneticileri ile Bahçeşehir Koleji Basketbol A Takımı oyuncuları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’da bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve genel müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu 5 bin kişinin Anıtkabir ziyareti, Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’dan tören alanına gerçekleştirdikleri yürüyüşle başladı. Grup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunurken, kortejdekiler Cumhuriyet coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşadı.

İlke ve inkılaplarımıza bağlılıkla hizmet ediyoruz

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı yazıda, Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı. Yücel, deftere “Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla selamlarken, büyük bir onur ve saygıyla mirasınıza olan sadakatimizi ifade etmek istiyoruz. Bu kutlu günde, emanet ettiğiniz Cumhuriyetin koruyucusu bir nesil olarak huzurunuzdayız. Bize bıraktığınız bu ulvi mirası büyük bir sorumlulukla taşıyor, ilke ve inkılaplarınıza bağlılıkla hizmet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, Cumhuriyet değerleriyle donatarak aydınlık bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunmak en önemli vazifemiz" satırlarına yer verdi.

Cumhuriyeti yüceltme hedefine kararlılıkla ilerliyoruz

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın kuruluşundan bu yana geçen 55 yılda Cumhuriyet değerlerinden taviz vermediklerinin altını çizen Hüseyin Yücel, “Çocuklarımızı vicdanı hür, düşüncesi hür bireyler olarak yetiştirmek için azimle çalışıyor; bağımsızlık ve çağdaşlık idealleriniz doğrultusunda bize işaret ettiğiniz, Cumhuriyeti daha da yüceltme hedefine eğitim ve bilim yolundan sapmadan, kararlılıkla ilerliyoruz. Sizi sonsuz saygı, sevgi, gurur, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" şeklinde satırlarını tamamladı. Anıtkabir ziyaretinde tüm katılımcılar Anıtkabir önünde 100. yıl hatıra fotoğrafı çekildiler.

İlk mecliste duygu dolu anlar

Bahçeşehir Kolejli öğrenciler, TBMM’nin 23 Nisan 1920’de toplandığı İlk Meclis binasını da ziyaret etti. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, buradaki konuşmasında, "Sizlerle şimdiye kadar bir araya geldiğimiz en anlamlı ortam burası. Burada, böyle bir günde tekrar bir araya gelmek benim için çok anlamlı. Sadece benim için değil tüm Bahçeşehir Koleji ailesi için çok çok büyük bir gurur ve çok büyük bir onur. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Atatürk’ün işaret etmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için ülkemizin geleceğini yazacak çocuklarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz. Bahçeşehir Koleji olarak kurulduğumuz günden bu yana bu hedefimizde durmadan yürümeye devam ediyoruz. Bunda sizlerin payı ise çok çok fazla. Yolumuza Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefte, hiç durmadan devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.