HABER: DİNÇER KARACALAR



Girişin ücretsiz olduğu festivalde influencerlar ve danslara ilgi oldukça yüksekti. Katılımcıların Aksesuarlar, Foto Kartlar, Türkçeye Çevrilmiş Kore Çizgi Romanları, Kore Bakım Ürünlerini gibi bir çok ürünün yer aldığı stantların yanında gün boyu gerçekleşen birçok aktiviteler ile ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirdi. Kore kültürünü ve müziklerini yakından tanımak isteyenler bu güzel partinin tadını çıkardı.

K-pop şarkılarıyla başlayan partiye, şirket sanatçılarından Larabyeol’ün dans ve vokal gösterisi, Team WSTW’nun eğlenceli dans cover showları, kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve sevilen sanatçı Bertuğ Altan’ın Koreli bir sanatçıyla düet yaptığı yeni şarkısından kesitler eşlik etti. Ardından; Kore oyunları, sürpriz çekilişler, random karaoke, sahne senin, idolün sensin gibi ilgi çekici içeriklerle eğlenceye devam edildi. Katılımcıların Kore esintilerini biraz daha hissedebilmeleri ve tarihten bir parçaya eşlik edebilmeleri için, Kore geleneksel giysisi Hanbok’u deneme bölümü de partinin güzel içerikleri arasındaydı.

Partinin en can alıcı noktası ünlü K-pop grubu TRENDZ ile yapılan canlı görüşmeydi. Katılımcılar bir K- pop grubu ile konuşabilme ve sevgilerini iletebilme imkânı yakaladılar. Ayrıca Koreli, Japon ve Çinli turistlerden de partiye katılım vardı. Bu mükemmel kültür etkileşiminden büyük haz aldığını söyleyen katılımcılar, dans edip eğlenirken aynı zamanda güzel fotoğraflar çekip unutulmaz anılar biriktirerek de partiden mutlu bir şekilde ayrıldılar.