HABER: DİNÇER KARACALAR

Yemek pişirme alanlarında, restoranlarda ve diğer mutfaklarda sıkça karşılaşılan yemek yağı yangınları, çoğu zaman büyük maddi kayıplara ve hatta insan kayıplarına neden olabiliyor. Bu nedenle, yangın söndürme ürünleri bu alanlarda hayati önem taşıyor.

Avrupa Bilim ve Teknoloji dergisinin yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen yangınların %45’inin konut yangını olduğunu açıkladı. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ise bu oranın en başlıca sebebinin mutfak yangınları olduğunu belirtti.



Şirketin Genel Müdürü Haktan Adıgüzel, lansman toplantısında ürünü özellikle yemek pişirme alanları, restoranlar ve diğer mutfaklar için tasarladıklarını ve yangınların kontrol altına alınmasında etkili bir çözüm sunduklarını belirtti.



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