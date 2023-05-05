HABER: DİNÇER KARACALAR
Yemek pişirme alanlarında, restoranlarda ve diğer mutfaklarda sıkça karşılaşılan yemek yağı yangınları, çoğu zaman büyük maddi kayıplara ve hatta insan kayıplarına neden olabiliyor. Bu nedenle, yangın söndürme ürünleri bu alanlarda hayati önem taşıyor.
Avrupa Bilim ve Teknoloji dergisinin yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen yangınların %45’inin konut yangını olduğunu açıkladı. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ise bu oranın en başlıca sebebinin mutfak yangınları olduğunu belirtti.
Şirketin Genel Müdürü Haktan Adıgüzel, lansman toplantısında ürünü özellikle yemek pişirme alanları, restoranlar ve diğer mutfaklar için tasarladıklarını ve yangınların kontrol altına alınmasında etkili bir çözüm sunduklarını belirtti.
"7 Ülkede satılacak"
Tamamen yerli üretim olan Flexoil'in geliştirdiği bu yeni ürün ise diğer yangın söndürme ürünlerine göre daha çevre dostu ve insan sağlığına daha az zararlı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Tamamen Türkiye'de ve yerli kaynaklarla üretilen bu yeni nesil ürünün Genel Müdürü Haktan Adıgüzel "ayrıca 7 ülkede de satışı olacak. Daha önce aynısı olmamakla beraber benzeri diyebileceğimiz bir ürün Çin'de geliştirilmişti. Ama bu tamamen ülkemizde üretilip dünyaya ihracatını yaptığımız ve yangını bir kaç saniyede söndüren yeni nesil bir buluş. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.
Ürünün, yemek pişirme alanlarında kullanımı kolay ve pratik, ayrıca uzun raf ömrüne sahip olması da bir diğer avantaj olarak öne çıkıyor.
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Aslı Samat, daha önce mutfak yangınından muzdarip olduğunu ve böyle bir ürünün her mutfakta olması gerektiğini söyledi.