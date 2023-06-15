HABER: DİNÇER KARACALAR

Bahadır Tatlıöz, 13 yaşında başladığı profesyonel müzik kariyerinde sayısız ünlü müzisyene eşlik etti. Geçmiş yıllarda Avrupa'da birçok müzik festivalinde piyanist olarak sahne aldı. Aranjör, besteci ve piyanist olarak da birçok şarkıya imza attı. "Takvim", "Yangınlar Var", "Su Yolunu Bulur" gibi eserleri dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi.

"Alt Üst Olmuşum", "Ölümle Yaşam Arasında" ve "O Ben Olamam" şarkılarıyla tanınan Mavi Gri ise son zamanlarda Türk müzik sahnesine renk katan alternatif rock gruplarından biri. 2016 yılında müzik dünyasına adım atan grup, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Ayrıca, birçok müzik festivalinde verdikleri konserler ve sahne aldıkları mekanlarda büyük ilgi görmeye devam ediyorlar.

Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri’nin 16 Haziran’da dinleyici ile buluşacak olan şarkısı "Aşka Çare Bulunmaz " umutsuz bir aşka odaklanıyor. Aşkın çaresizliğini anlatan şarkı güçlü sound’u ve duygusal sözleriyle ilk seferde dinleyenleri etkisi altına alıyor. Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri iş birliğinin eseri olan "Aşka Çare Bulunmaz " aşkın karmaşıklığını derin bir şekilde işliyor.

Günümüz müzik trendlerini yakalarken aynı zamanda melankolik bir atmosferi de içinde barındıran şarkı, dinleyenleri hüznüyle etkilemeyi başarıyor. "Aşka Çare Bulunmaz " bu yazın dillerden düşmeyecek romantik şarkısı olmaya aday.

Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri hayranları, "Aşka Çare Bulunmaz " şarkısını 16 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlardan dinleyebilirler.