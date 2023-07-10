İSTANBUL - Ülkemizi daha önce Rio ve Tokyo Paralimpik oyunlarında başarıyla temsil eden milli atletlerle büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Engelli atletlerimiz Paris’teki Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na da antrenörleri refakatinde en iyi şekilde hazırlandılar” dedi. Atletlerin başarılarının temelinde çalışkanlıkları, inançları ve azimleri bulunduğunu ifade eden Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam ediyoruz. Onlar için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Atletlerimiz, gençlere de rol model oluyorlar. İnşallah, bu yarışlardan da yüzlerinin akıyla çıkacaklar ve ülkemize madalyalarla dönecekler. Dualarımız her zaman olduğu gibi bu yarışlarda da onlarla olacak” diye konuştu.

MİLLİ ATLETLERİN YARIŞ PROGRAMI

Milli atletler Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan’ın yarışma programı şöyle:

800 METRE YARIŞI: Hamide Doğangün; 11 Temmuz’da yarı finalde saat 11:26’da; finalde ise saat 21:15’te koşacak.

GÜLLE ATMA FİNALİ: Hamza Doğan; 14 Temmuz’daki finalde saat 09: 08’de yarışacak.

100 METRE YARIŞI (Yarı Final): Hamide Doğangün saat 11:25, Zeynep Acet saat 11:25, Zübeyde Süpürgeci ise saat 11:41’de piste çıkacak.

FİNAL YARIŞI: Hamide Doğangün saat 20:59’da, Zeynep Acet saat 20:59’da ve Zübeyde Süpürgeci saat 21:19’da yarışacak.

400 METRE KOŞUSU: 15 Temmuz’da ki Yarı Finalde; Hamide Doğangün saat 11:18’de, Zeynep Acet saat 11:18’de ve Zübeyde Süpürgeci saat 11:34’de yarışacak.

FİNAL YARIŞI: Hamide Doğangün saat 19:24’da, Zeynep Acet saat 19:24’te, Zübeyde Süpürgeci saat 19:32’de yarışacak.

HABER: MERVE ELÇİ