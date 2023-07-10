İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde, şehit olan ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen bisiklet turu kapsamında sporcular, Niğde’nin Bor ilçesine ulaşmak üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile SALCANO’nun desteğiyle gerçekleştirilen turun startını Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 15 Temmuz Meydanı’nda yapılan törenle verdi. Törene Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Jandarma Komutanı Yzb. Semih Gümüşbaş, Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, Müftü Arif Yeşiloğlu, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Aranvutköy’den yola çıkan bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçip 15 Temmuz Anıtı’nda dua ettikten sonra İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak. Sporcular, 1100 kilometrelik tur boyunca uğradıkları her ilin şehitliğinden yanlarına toprak alacak. Tur, şehitliklerden alınan toprakların Halisdemir’in kabrine bırakılması ile son bulacak.

“Ölümü korkutan bu insanlara ne yapsak az”

Program kapsamında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bin 100 kilometrelik etabımız 8 gün süreyle kat edilecek. Sporcularımız uğradıkları dokuz ilin şehitliklerinden, şehit topraklarını teslim alacaklar. Aldıkları şehit topraklarını aziz Şehidimiz Ömer Halisdemir’in huzuruna gidecekler. Hem Arnavutköy’ün, hem kendilerinin hem de İstanbul’un aslında aziz milletimizin teşekkürlerini ve minnetlerini arz edecekler. Bugün bu güzel vatanın varlığı onlarla mümkün oldu. Allah onları vesile etti. Dolayısıyla ölümü korkutan bu insanlara ne yapsak az” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ



