Bağcılar Malazgirt Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte, 29 Ekim 2023 tarihinde 100. yılına girecek olan Cumhuriyetimiz için Okul Müdürü Seyhan Saraç öncülüğünde Ankara’da Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyaret resmi törenle başladı



Aslanlı yolda başlayan yürüyüş, Anıtkabir’e kadar sürdü. Malazgirt Ortaokulu Okul Müdürü Seyhan Saraç Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu, Tören sonrası Okul Müdürü Seyhan Saraç, Anıtkabir Özel Defterine, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK !

Ülkemizin yeni yüzyılında, CUMHURİYET ve demokrasinin tüm kazanımlarını büyük mücadeleler vererek, bu günlere gelmesinde katkılarınız, bizlere emanet etmiş olduğunuz TÜRKİYE CUMHURİYETİ Devleti’nin misakı milli sınırları içerisinde yurtta sulh cihanda sulh parolamız ile ilelebet koruyacağımızı arz ederim.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konumu , stratejik önemi nedeniyle, geleceğimizin ortak yüzyılında, sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve politik tüm alanlarda, Eğitim ve Öğretimin temel amaç olarak bireyin içinde bulunduğu topluma dış dünyaya uyum sağlamasını, bilimsel teknolojik çalışmaları ile gelecek nesilllere ve insanlığa uluslararası alanda muassır medeniyetler seviyesine ulaşmış, 21.yüzyılın TÜRKİYE yüzyılına yakışır başarılı bilimsel dünya standartlarına uygun fezada, bilimde, eğitimde,savunma sanayii başta olmak üzere, milli duruşu olan genç dinamik nesiller yetiştireceğimizin, Cumhuriyet kadını ve öğretmeni olarak sözünü veriyoruz.

Nihai olarak, durmadan yorulmadan genç nesillerimize, vatan sevgisi, millet sevgisi ve çevreye duyarlı daha müreffeh yaşanılabilir bir TÜRKİYE için, dünya için,insanlık için gece gündüz demeden hep birlikte barış kardeşlik ve huzur içinde yaşanabilir bir ülke inşaa edip çalışacağız ve başaracağız’ şeklinde ifadelerini belirtti.

Başkent Ankara’da , Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere,Gazi meclis ve müzeler ziyaret edildi

Malazgirt Okul Müdürü Seyhan Saraç ve öğrenciler Anıtkabir ziyareti sonrası Ankara’nın eski mekanlarından olan Eski Hamam Çarşısı’da ziyaret edilen yerler arasındaydı.

Öğrenciler Ankara’da bol ziyaretli gün geçirirken okul ve ödevden ayrı şekilde stres attılar. Atanın huzuruna çıkıp rehber eşliğinde tarihi yerinde yaşayarak bilgi sahibi oldular.

Kaliteli eğitim başarıyıda beraberinde getirdi

Malazgirt Ortaokulu müdürü göreve başladığı günden itibaren kısa bir süre içerisinde tam bir başarı öyküsü ile herşey seninle başlar diyerek özel okullar seviyesinde kaliteli eğitim ve başarılarıyla da adından velilerimizin öğrenci bilgilendirme sistemini (i) okul projeleri gibi bir çok alanda, okula uygulayan ve İstanbul Valimizin ziyaretleri ile Okulun başarısından sıkça söz ettirmeye başladı. Okul içinde Kurtuluş savaşı kahramanı Şerife Bacı Kütüphanesini ve binlerce kitap kazandıran Okul Müdürü Seyhan Özel okul ve kolej kalitesindeki Malazgirt Orta Okulunu iç ve dış görünüşü ile farklılığı, eğitimde kalite ve öğrencilerin hakettikleri tüm sosyal - erişilebilirlik projeleri ile sporda güreşte başarılar kazanmaya başladı..

Dünya kadınlar boks şampiyonu başta olmak üzere, dünya bayan güreş şampiyonu çıkaran eğitimde LGS’de tam puanla güzide liselere öğrenci gönderen Okul müdürü ve tüm öğretmenlerimizin başarılarını kutluyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz...