HABER: TEVFİK ERK

Eğitim alanında yapılan yatırımlar ve “Eğitim Vadisi Çekmeköy” vizyonu ile çalışmaları sürdüren Çekmeköy Belediyesi eğitim alanında sağladığı destekleri her geçen gün artırmaya devam ediyor. İlçeye yeni okul kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Çekmeköy Belediyesi; yeni eğitim öğretim dönemi öncesi mevcut okulların tadilat işlemlerini tamamlarken, ilçede bulunan devlet okullarında temizlik ve spor malzemesi dağıtarak çeşitli projeler ile eğitimde desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, öğrenci ve öğretmeler ile bir araya gelerek görüş, istek ve taleplerini dinliyor.

7 Bin TL Eğitim Desteği

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversite sınavına hazırlıktan, tercih danışmanlığına kadar her alanda yanında olan Çekmeköy Belediyesi üniversiteye kazanarak kayıt yaptıran Çekmeköylü gençlere 7 bin TL eğitim desteği ödemesi gerçekleştirdi. Çekmeköy’de ikamet etmenin dışında hiçbir şartın aranmadığı eğitim desteğinde devlet, vakıf ve özel fark etmeksizin başvuruda bulunan yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim desteğinden faydalandı.

50 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Yeni eğitim öğretim döneminde ailelerin ekonomik yüklerini bir nebze olsun hafifletmeyi hedefleyen Çekmeköy Belediyesi, ilçede devlet okullarında eğitim alan yaklaşık 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Defter, kalem, silgi, boya, cetvel seti ve çeşitli okul araç gereçlerinin bulunduğu çantalar yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrencilerin sıraları üzerinde hazır halde bulundu.

Çekmeköy’e 9 Yeni Okul

Her Geçen gün gelişen ve büyüyen Çekmeköy’de eğitim alanında bir aksaklığın yaşanmaması için titizlikle çalışmalarını sürdüren Çekmeköy Belediyesi, ilçeye yeni okullar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. “Eğitim Vadisi Çekmeköy” vizyonu ile gerçekleşen çalışmalar kapsamında; Nişantepe Mahallesi’nde 32 derslikten oluşan imam hatip lisesi ve 32 derslik ile spor salonundan oluşan anadolu lisesi ve 32 derslik ile 2 atölye binasından oluşan meslek lisesi inşası devam ediyor. Güngören Mahallesi’nde Pelit Sokak üzerinde ise; 24 derslik ile spor salonundan oluşan ilkokul, 24 derslikten oluşan ortaokul ve 24 derslikten oluşan anadolu lisesinde çalışmalar devam ederken, Çamlık Mahallesi’nde ise 24 derslikten oluşan Anadolu lisesi, 24 derslikten oluşan ortaokul ve 24 derslikten oluşan ilkokulda çalışmalar devam ediyor. Yeni okulların bir sonraki eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Dijital Dershane Desteği

Çekmeköy Belediyesi, ilçede bulunan tüm devlet okullarında üniversiteye ve liseye giriş sınavına hazırlanan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine binlerce online içerik imkanı sunan “Pakodemy” dijital dershane uygulaması hediye etti. Dijital dershane uygulaması içerisinde; 15 yayınevi, 350 binden fazla soru, 1000 saat üzeri canlı dershane, denemeler, konu tarama testleri, 3 bin adet öğretmen ödevi, 30 binden fazla konu anlatım ve soru çözüm videosu barındırıyor. Uygulama içerisinde yer alan yapay zeka modülü ile öğrencilerin cevaplarına göre takip gerçekleştiren sistemde kullanıcının hangi ders ve konularda yoğunlaşması gerektiğiyle ilgili yol da gösteriliyor. Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile dijital dershaneye diledikleri yerde telefon ya da tabletlerinden girerek bu sayede istedikleri zaman sorun çözerek sınava hazırlık yapabilecek.

Okullara Spor Malzemesi Desteği

Çeşitli alanlarda sporcu ve spora desteklerine sürdüren Çekmeköy Belediyesi, ilçede bulunan 43 devlet okuluna 15 kalemde toplam 5 bin 200 adet spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. İçerisinde; Masa tenisi topu, masa tenisi raketi, badminton raketi, badminton topu, antreman yeleği, atlama ipi, voleybol topu, basketbol topu, futbol topu, yakan top, hentbol topu, basketbol çember filesi, kaleci eldiveni, sek sek brandası, fiziksel etkinlikler seti, jimnastik hulahop ve voleybol filesi bulunan spor malzmesi setleri belediye ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edildi.

Okullara Temizlik Malzemesi Desteği

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim almalarını önemseyen Çekmeköy Belediyesi ilçede bulunan 53 devlet okulunda her yıl olduğu gibi bu yılda temizlik malzemesi desteğinde bulundu. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk haftasında belediye ekiplerince okul yönetimlerine teslim edilen temizlik malzemesi setleri içerisinde; sıvı el sabunu, çamaşır suyu, sıvı arap sabunu, yüzey temizlik maddesi, sıvı bulaşık deterjanı, cam temizleme maddesi, banyo temizleme maddesi ve sıvı ovma maddesi yer alıyor.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET POYRAZ, “İLÇEMİZİ KURDUĞUMUZ 2009 YILINDAN BUGÜNE GÖREVDE BULUNDUĞUMUZ 14 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE EN BÜYÜK YATIRIMLARI VE EN YAYGIN HİZMETLERİMİZİ EĞİTİM ALANINDA GERÇEKLEŞTİRDİK. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ELİMİZDEN GELEN GAYRET VE ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ. TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ. BU VESİLEYLE TÜM ULUSUMUZUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYOR, BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ VE EBEDİYETE İNTİKAL ETMİŞ GAZİLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM. “