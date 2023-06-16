ANKARA AA- Bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü için hediye arayışına girenler, çeşitli alternatiflere yöneldi. Babalar Günü'nün vazgeçilmez hediyeleri arasında yer alan gömlek, pantolon, kravat, kemer, cüzdan gibi ürünler son dönemde usta ellerin dokunuşuyla kişiye özel hale getirilmeye başlandı.

Ankara'da dedesinden kalma terzilik mesleğini üçüncü kuşak olarak devam ettiren, birbirinden farklı renk ve çeşitte özel dikim gömlek hazırlayan terzi Mustafa Batak, AA muhabirine, bu yıl Babalar Günü'nde kişiye özel siparişlerin ön plana çıktığını söyledi.

Batak, 40 yıllık bir işletmenin temsilcisi olarak üretime devam ettiklerini belirterek, "Mesleği 1970'li yıllarda dedem başlatıyor, sonra babam bu işi yapmaya başlıyor. Son 15 senedir de biz bu işi devraldık. Son üç senedir kişiye özel gömleğin yanı sıra hazır gömlek, kravat, pantolon, ceket, hediyelik erkek giyim üzerine devam ediyoruz. Son yıllarda da Öğretmenler, Sevgililer ve Babalar günleri bizlerin vazgeçilmezi haline geldi." dedi.

Batak, Ankara'nın Balgat ilçesinde yer alan atölyelerinde, Babalar Günü hazırlığının yaklaşık bir ay önce başladığını dile getirerek, gelen talepler doğrultusunda gömlek kolu, göğsü ve yakasına isim ile yazı işlemeleri yaptıklarını bildirdi.

Gömlekten cüzdana birçok ürüne özel işlemeler yapılıyor

Bu yıl Babalar Günü'nün, hediye anlamında geçmiş yıllara göre iddialı olduğunu vurgulayan Batak, şöyle konuştu:

"Önceden babalara son günlerde hatta son saatlerde hediye alınırdı ancak bu yıl 15-20 gün öncesinden hazırlıklar başladı. Bu sene kişiye özel hediyelere ciddi bir talep var. Geçen sene bir ay içinde 200-250 gömlek sattıysak bu sene sayı 500 ve üzerinde oldu. Kişiye özel ibarelerini mutlaka gömleğin ya da diğer alınan ürünlerin kenarına işledik. Babalar Günü için yoğun mesai yaptık ve son günlere geliyoruz. Özel dikim ürünlerimiz yavaş yavaş bitmekte ama hazır alınan ürünlerin üzerine son dakika bile işleme yapıp teslim ediyoruz. Artık tekstilde cüzdandan kemere, ayakkabıdan gömlek ve papyona kadar aklınıza ne geliyorsa hepsine gelişen teknolojiyle birlikte lazerli makinelerle kişiye özel işleme yapılıyor."

Batak, son yıllarda babalara alınan gömleklerde kareli, çizgili ve spor modellerin ön plana çıktığını ifade ederek, "Genellikle 50 yaş üzerinde, emekli olmuş, siyasetten veya resmiyetten uzaklaşmış babalara alınan hediyelerde kareli, çizgili, spor gömlekler ve spor pantolonlar daha çok tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Babalar Günü için herkesin bütçesine uygun hediye olduğunu belirten Batak, piyasada 150 liraya da 1500 liraya da gömlek bulunabileceğini anlattı.

Batak, genel itibarıyla kravat fiyatlarının da 80 liradan başlayıp 450 liraya çıktığını dile getirdi.

"Baba" yerine konulan siyasi isimler de unutulmuyor

Batak, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e kadar çok sayıda siyasetçi için hazırladığı özel dikim gömleklerle tanınıyor.

Babalar Günü'nde, özellikle parti liderlerine, bir gelenek olarak çalışma ekibi ve sevenleri tarafından gömlek hediye edildiğini söyleyen Batak, şunları kaydetti:

"Gelenek bozulmadı, AK Parti, MHP, CHP başta olmak üzere, o partinin genel başkanının danışmanı, şoförü, özel kalemi ya da partinin üyesi olan kişiler, Babalar Günü'nde liderlerine gömlek ya da diğer giyim aksesuarlardan alıp özel işleme yaptırarak hediye etme geleneğini sürdürüyor. Sadece kendi babalarına değil, baba yerine koydukları, sevdikleri kişilere Babalar Günü'nde hediyeler alınıyor."