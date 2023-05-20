İSTANBUL AA- Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Hülya Bilgi'nin küratörlüğünde düzenlenen sergide, AMMF koleksiyonlarından İstanbul konulu resimler ile VKV'nın koleksiyonlarındaki kilise eşyasından bir seçki sunuluyor.

Galata Rum İlkokulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Meri Komorosano, açılışta yaptığı konuşmada, okulun eğitim faaliyetlerine 1988'de ara verildiğini, binanın 2012'de İstanbul Rum cemaatine iade edildiğini söyledi.

Binanın, bu tarihten itibaren birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını aktaran Komorosano, "Şimdi de başta Rum kimliği ve kültürel mirası olmak üzere birçok farklı kültürel kimlik ve birikimi bünyesinde barındırarak tüm İstanbul'u kucaklayan bir kültür, sanat ve eğitim alanı olarak faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından, Athanasios ve Marina Martinos Vakfının desteğiyle restore edilen binamız kapılarını tekrar açıyor." dedi.

Athanasios ve Marina Martinos Vakfı sözcüsü Fani-Maria Tsigakou de İstanbul'u "şehirlerin şehri" olarak tanımlayarak, "İstanbul'a gelmiş sanatçıların yarattığı bu eserler, gerçek yaşamdan sahneleri resmederken o döneme ait hafızayı da canlı tutuyor. Avrupa resim geleneklerinin estetik çeşitliliği ve farklı yönlerine ilişkin bilgi veren koleksiyonumuzu Galata Rum Okulu'ndaki sergide sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ise sergide yer alan eserlerin müzenin koleksiyonuna ait, 18. ve 19. yüzyılda İstanbul'daki atölyelerde kiliseler için imal edilen gümüş ve sedef eserlerden oluştuğuna dikkati çekerek, Osmanlı İstanbul'unun söz konusu dönemdeki ihtişamını, kozmopolit yapısını ve sanat zevkini yansıttığını aktardı.

Sergide Amadeo Preziosi, Joseph Schranz, Michel-François Preault, Clara Barthold Mayer, Louis Lottier, Anton Ignaz Melling, Louis-François Cassas, Thomas Allom, Alfred-Marie-Joseph de Courville, Antoine-Laurent Castellan, Konstantin Kapıdağlı gibi ressamların 34 çalışması yer alıyor.

Sunulan eserlerin çoğu, 19. yüzyılın başından son çeyreğine kadar İstanbul'da yaşamış sanatçılar tarafından üretildi. Ayrıca 17. yüzyıldan iki adet çok nadir panorama, 18. yüzyıldan iki yağlı boya panorama ve 19. yüzyılın ortalarına doğru yapılmış çizimlere dayanan üç taşbaskı panoramaya da sergide yer verildi.

Çoğu elçilerin maiyetinde İstanbul’a gelmiş sanatçıların yarattığı bu panoramalar, portreler, gerçek yaşamdan sahneler bir döneme ait hafızayı canlı tutuyor.

Sergi 12 Kasım'a kadar Galata Rum Okulu'nda ziyarete açık olacak.