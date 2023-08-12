BAKÜ AA- Azerbaycan'ın kuzeybatısında, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Şeki kentinde yaşayan Hamidli'nin kendine has yöntemlerle yaptığı çalışmalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Hamidli'nin, Şeki'nin tarihi ve dini yapılarını resmettiği eserleri, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Eserleriyle hem yaşadığı şehrin tanıtımına katkıda bulunan hem de eserlerinin satışından elden ettiği gelirle geçimini sağlayan Hamidli, kaya taşları üzerine resim yapmaya başlamasının hikayesini anlattı.

Hamidli, Bakü'de Ressamlık Meslek Yüksekokulunda ve Özbekistan'da Taşkent Ressamlık Enstitüsünde eğitim gördüğünü, uzun yıllardır ressamlık yaptığını söyledi.

Daha önce tuval ve kağıt üzerine resimler yaptığını belirten Hamidli, şöyle devam etti:

"2005'te şehrin tarihi mahallesinde yaklaşık 15 santimetrelik bir taş buldum. Ressamların bakış açıları farklı oluyor. Bu taşın sanatta bir şekilde kullanılacağını düşündüm. Üzerine Şeki'nin tarihi sokaklarından birini resmettim ve atölyeme astım. Aradan bir süre geçti ve atölyeme yabancı turistler geldi. Diğer çalışmalarımdan aldılar ve taş üzerindeki çalışmam da hoşlarına gitti. Onu da satın aldılar. Turistlerin gösterdiği ilgi üzerine kaya taşları üzerinde başka resimler de yapmaya karar verdim. Yaklaşık 20 yıldır taş üzerine resimler yapıyorum."

Hamidli, kullandığı taşların nehir ya da deniz taşı olmadığını, Şeki'nin etrafındaki Kafkas Sıradağları'nın taşları olduğunu dile getirerek, "Bunlar kayalıklardan nehirlerin havzasına dökülüyor ben de oradan uygun olanlarını topluyorum. Daha ziyade Şeki'nin tarihi ve dini anıtlarını çiziyorum. Bazen Bakü'nün tarihi yapıtlarını da çizdiğim oluyor." diye konuştu.

Yaptığı resimlere yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Hamidli, "Çalışmalarımı Azerbaycan resim sanatı için yenilik olarak görebiliriz. Çünkü başka hiçbir yerde bu tarz resimler yapan yok. Yurt dışında çok sayıda sergi ve festivallere katıldım. Bugün dünyanın tüm kıtalarında benim eserlerim mevcut. Her eserin arkasına mutlak suretle Azerbaycan ve Şeki yazıyorum." ifadesini kullandı.

Eserlerinden birini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti

Hamidli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başbakan olduğu dönemde Şeki'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Erdoğan, Şeki Han Sarayı ve çevresini gezdi. Ben de orada eserlerimi sergiliyordum. Benim çalışmalarımı da inceledi. Kendisine, üzerinde Şeki Han Sarayı'nın resmi bulunan bir eserimi hediye ettim." dedi.