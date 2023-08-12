İSTANBUL- Kahire ve İstanbul’da geçen farklı konusuyla sinemamıza yeni bir soluk getirmeye hazırlanan “AİLE ÇIKMAZI” filminin çekimleri sürüyor. Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı’nın başrolleri paylaştığı filmin yapımcısı Özgür Akçay, projeye senarist olarak da imzasını attı. Yönetmen koltuğu ise Emre Bahadır Çırakoğlu’na emanet.

Alper Baytekin, Burcu Cavrar, Esra Kılıç, Sercan Gülbahar, Sarp Bozkurt, Melis İşiten’le birlikte, çocuk oyuncular Mina Akdin ve Ahmet Hakan Ünal’ın da rol aldığı “AİLE ÇIKMAZI” akademisyen bir anne babanın, görevli olarak gittikleri Mısır’daki arkeolojik kazıda buldukları paha biçilmez bir heykelin başlarına açtığı eğlenceli ve macera dolu olayları anlatıyor.

Komedi ve macerayı harmanlayan, büyük küçük herkesin sinemada keyifle izleyeceği “Aile Çıkmazı” filminin çekimleri sürerken sette basın toplantısı düzenlendi.

Yapımcı Senarist Özgür Akçay: “Aile ile ilgili bir misyonum var”

Uzun yıllardır sinema sektöründe yer alan Özgür Akçay, ilk filmi “Aile Çıkmazı”yla birlikte bir misyon üstlenerek filmin senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiğini belirtti. “Uzun yıllardır sektördeyim. İlk uzun metraj filmim aile üzerine ve böyle devam edeceğim inşallah. Aile ile ilgili bir misyonum var ve gerçekleştirmek için yola çıktım. Ben de bir aile babasıyım. Filmimiz çocukların da olduğu bir proje. Senaryoyu yazarken diyaloglarıyla, karakterleriyle senaryosuyla düzgün olmalı diye düşündüm, senaryoyu okuyanlardan öyle güzel tepkiler aldım ki… Sinema yapmak dünyada da kolay değil. Türkiye'de ise hiç kolay değil. Biraz deli işi belki. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Finali de tamamlarsak Türk toplumu güzel bir sinema filmi izlemiş olacak” dedi.

Yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu: “Hedeflediğimizin ötesinde bir film oluyor”

Çekimlerin büyük bir keyifle sürdüğünü belirten yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu; “Öncelikle belirtmeliyim ki projeyi okuduğumda hissettiğim ve görmek istediğim herkes filmimizde olduğu için çok mutluyum. Başladığımız yer ile bitirdiğimiz yerin hedeflediğimizin daha ötesinde olacağını hissediyoruz. Şu ana kadar filmin yarısından fazlasını çektik ve keyifli bir iş çıkartıyoruz. O yüzden bittiğinde çok daha iyi bir yerde olacağız” dedi

Bihter Dinçel: “Arkeolog bir anne rolündeyim”

Aile Çıkmazı” filminin senaryosuna çok inandığını ve tatlı bir hikayesi olduğunu anlatarak söze başlayan Bihter Dinçel; “Çok ciddi oynuyoruz ama ekip arkadaşlarımız gülüyor, galiba doğru bir şey yapıyoruz. Filmde ismi Perihan olan arkeolog bir anne rolünü üstleniyorum.

Mısır’a kazıya gitmemizle başlıyor filmimiz, sonrasında olaylar gelişiyor. Eğlenceli bir senaryo ve çok güzel bir kadromuz var. Yapımcımız ve yönetmenimiz çok özenli çalışıyor. Her günün sonunda beklediğimizin bir tık daha üstünde bir şey olduğunu hissediyorum. Hissettiğimiz şey çok güzel” dedi.



Ferit Aktuğ: “Sıcak bir film oluyor”

Filmde akademisyen bir baba olan Şevket karakterini canlandıran Ferit Aktuğ; sıcak havalarda sıcak bir film çektik diyerek sözlerine başladı. Tüm ekip ve özellikle çocuk oyuncularla sette olmanın çok eğlenceli olduğunu söyleyen sanatçı vizyona girdiğinde “Aile Çıkmazı”nı sinemada izlemeye davet etti.

Ruhi Sarı: “Zor bir karakterle filmdeyim”

Filmin, Mısır-Kahire bölümünden filme dahil olan Ruhi Sarı; “Yine her zaman ki gibi zor bir karakterle boğuşa boğuşa filme dahil oldum. Senaryo çok keyifliydi. Bir de ekip… Hep söylüyoruz ama gerçekten uyumlu bir ekip olmadan ya da gerçek oyuncularla oynanmadığı zaman mutsuz olabileceğimiz projeler de var olduğu için, karşımızda herkesin oyuncu olduğu, iyi bir senaryo ve iyi bir rejimin olduğu bir işin içinde olmak, bir oyuncuyu son derece mutlu ediyor” dedi.

Muharrem Türkseven: “Ahlaki değerlerle bir komedi filmi çekiyoruz”

“Ben de bu güzel film içerisinde umarım güzel anılacak bir karakter var etmişimdir” diyerek sözlerine başlayan Muharrem Türkseven; “Böyle bir ekiple çalışmak herkese nasip olmaz, çok mutluyum. Layıkıyla bir iş yapmaya çalışıyoruz. Biz bir aile işi çekiyoruz. Türü komedi olan zor bir iş yapıyoruz aslında. Komedi filmlerinde genelde yapılanın aksine müstehcen hikayelerle güldürmek yerine ahlaki değerlerle bir komedi üretmeye çalışıyoruz aslında.

Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

Önümüzdeki yıl şubat ayında vizyona girme hazırlığı yapan “Aile Çıkmazı” filmi büyük küçük herkesi sinema salonlarına çekmeye hazırlanıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL