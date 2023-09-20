Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde hukuka aykırı olarak konuşlandırılan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin provokasyonlarına yanıt olarak Azerbaycan tarafından alınan tedbirlere ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasının Bakü yönetimince şiddetle reddedildiği ve kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarının Ermenistan'ın işgali altında bulunduğu dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı olan Fransa'nın sorunun adil çözümünden ziyade işgal durumunun sürmesine daha çok katkı sağladığının unutulmadığı kaydedildi.

Fransa'nın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşıtı bir tutum sergilediği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Fransa'nın savaş sonrasında da bölgedeki barış çabalarının dışında kalarak süreci olumsuz yönde etkileyecek açıklamalar yaptığı ve ayrılıkçılığı destekleyen bir tavır sergileyerek kendisini bölgeden daha da izole ettiği çok iyi biliniyor.

Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir.

Fransız yetkililer Azerbaycan karşıtı açıklamalarda ve girişimlerde Ermenistan'dan bile daha aktifler.

Fransa'nın İslam ve Azerbaycan karşıtı politikaları ve iç işlerimize kabul edilemez müdahalesi gösteriyor ki, Fransa bu bölgeden ne kadar uzak olsa bölge için o kadar iyi olur."

Fransa ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini de acil toplantıya çağırmıştı.

Avrupa'dan açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı

açıklamada, "Çatışmaların derhal durdurulması ve Azerbaycan'ın mevcut askeri faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanılırken taraflar diyaloğa dönmeye davet edildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medyadaki açıklamasında, gerçek bir diyaloğun oluşması için Azerbaycan'ın askeri faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise taraflar arasında AB liderliğinde yürütülen müzakereleri desteklediklerini belirterek, Bakü yönetimine müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Batı ülkelerinden ve BM'den açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Bilnken, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan'ın Karabağ'daki "askeri faaliyetlerinin" insani durumu kötüleştirdiğini savunarak, "Çatışmaların hemen sonlandırılması ve diyalog çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu faaliyetlerin barış seçeneğini zayıflattığı öne sürüldü. Açıklamada, sorunları çözmek için şiddet kullanımının kabul edilemez olduğu savunulup "Bakü ve Dağlık Karabağ toplumu yetkilileri" arasında diyalog çağrısı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonu telefonda görüştü. Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Azerbaycan'ın operasyonunu kınadı ve "saldırı" olarak nitelediği operasyonun durdurulması yönündeki beklentisini dile getirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Karabağ'daki gelişmelerin siviller üzerindeki etkisinden endişeli olduğunu ifade etti. Tarafların barış sürecine dönmesi çağrısında bulunan Türk, çatışmalardan etkilenenlerin insani yardıma erişiminin sağlanmasına vurgu yaptı.

İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karabağ'da çatışmaların tırmanmasından endişe duyduklarını dile getiren Kenani, tarafların ateşkes anlaşması hükümlerine uymasını ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

İranlı sözcü, "İran Karabağ'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak görmekte ve sakinlerinin hakları ve güvenliği de dahil olmak üzere sorunların bu çerçevede ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümü için bölge ülkelerinin önemli role sahip olduğuna dikkati çeken Kenani, İran'ın 3+3 formatında görüşmelere katılmaya hazır olduğunu yineledi.

AA