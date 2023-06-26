Bakü

Bakü'de harp okulu öğrencileri ve subaylar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Bakü sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekipleri, yürüyenlere çeşitli marşlarla eşlik etti.

Mehter marşlarının da seslendirildiği yürüyüşe ilgi gösteren Bakülüler askerleri selamladı.

Bakü'nün yanı sıra Berde ve Şuşa şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da hükümet, 26 Haziran'da milli ordu kurulması yönünde karar almıştı.

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subayların katkılarıyla oluşturulmaya başlayan ordu, Osmanlı Devletinin yardıma gönderdiği Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtarmıştı.

AA