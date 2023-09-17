Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan-İran Karma Devlet Komisyonu'nun eş başkanlarının son görüşmelerinde ortaya çıkan konular ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı, iki ülkenin başsavcıları ve üst düzey askeri yetkilileri arasında son haftalarda gerçekleştirilen temasların ikili ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan bahsedildi.

Bakanlar, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tam olarak normalleşmesi için atılması gereken adımları da müzakere etti.

Bayramov, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin Erivan yönetiminin provokatif adımları nedeniyle darbe aldığını, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan 10 binden fazla silahlı Ermeni gücünün bölge için en büyük tehdit olduğunu kaydetti.

AA