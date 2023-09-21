Dr. Elvin Abdurrahmanlı

Ermenistana ait terör çeteleri beyaz bayrak çekerek silahlarını ve askeri teçhizatlarını Bırakarak kaçmışlardır. Azerbaycan ordusu 23 saat 43 dakika süren Anti Terör Operasyon sonucunda tekrar Karabağda Zafer kazandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama aşağıdaki şekildedir:

Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla yaptığı çağrı dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 saat 13:00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı. Şartlar bu şekildedir

1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakmalı, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

2. Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar Azerbaycan ordusuna teslim edilir.

3. Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Görüldüğü üzere Azerbaycan ordusu 23 saat 43 dakikada Ermenileri dize getirerek Anti Terör operasyonunu başarıyla tamamlayarak 10 bin ermeni terör çetesini teslim olmaya kabul ettirdi.