Dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor etkinliğinden birisi olan Gaming İstanbul (GIST) 22 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyunseverlerle buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri Medya A.Ş ile OGEM’in ana sponsorluğunda kapılarını açacak olan Gaming İstanbul’da oyun turnuvaları, cosplay yarışmaları, e-spor etkinlikleri, oyun firmalarının stantları, yeni oyun lansmanları ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Ziyaretçileri birçok sürprizin beklediği Gaming İstanbul’da ayrıca 15 bin ziyaretçiye PC Game Pass verilirken oyunseverler, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty gibi birçok yeni oyunu da deneyimleme imkanı bulacaklar.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Gaming İstanbul, 22-24 Eylül’de Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyunseveri Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirecek.

Her yıl oldukça renkli görüntülere ve aktivitelere ev sahipliği yapan Gaming İstanbul, PC’den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçilerle buluşturuyor. Gaming İstanbul’da ziyaretçiler ayrıca ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla bir araya gelecek. Yerli cosplay yetenekleri ise cosplay yarışmasında boy gösterecekler ve ziyaretçilere renkli görüntüler sunacaklar.

Gaming İstanbul kapsamında ayrıca oyun profesyonelleri için düzenlenen B2B etkinlik Indieway’de ise aralarında Execution Labs’ın Kurucu Ortağı Jason Della Rocca ve Remote Control Productions’ın CEO’su Hendrik Lesser gibi oyun endüstrisinin önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

15 bin kişiye PC Game Pass

Oyun meraklılarına birçok sürpriz hazırlayan Gaming İstanbul’da bu sene 15 bin ziyaretçiye Bethesda Game Studios’tan çıkan Starfield oyunu dahil yüksek kaliteli yüzlerce oyuna Windows bilgisayarlarda erişebilecekleri 1 aylık PC Game Pass veriliyor. Üç gün süreyle devam edecek Gaming İstanbul’da her gün etkinlik alanına gelen ilk 5 bin kişi toplamda ise 15 bin kişi PC Game Pass hakkı kazanacak. Gaming İstanbul’un ana sahnesinde oyuncular PC Game Pass oyunları oynama fırsatı bulabilecek.

Diğer yandan Gaming.gen.tr standında ise oyunseverlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC’si de demo olarak oynanabilecek. Samsung standında ise Mortal Kombat 1, NBA ve Just Dance gibi popüler oyunlar ziyaretçilerle buluşurken birçok yeni oyun Gaming İstanbul’da görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin değerli oyun stüdyolarının hazırladığı Compass of the Destiny: İstanbul, Cardboard Town, Land of the Vikings, Diriliş Ertuğrul, Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds, Castle of Alchemists, Book Warrior ve Pile Up gibi yeni oyunlar da Gaming İstanbul’da oyunseverlerle buluşacak. Upgrade Entertainment'ın adı henüz açıklamayan PC-Konsol oyununun da ilk lansmanı GIST'de yapılacak ve ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

Dünyanın önemli oyun geliştiricileri deneyimlerini paylaşacak

Gaming İstanbul’un resmi B2B etkinliği Indieway’de oyun profesyonellerini Gaming İstanbul’da bir araya getiriyor. Gaming İstanbul’dan bir gün önce 21 Eylül’de başlayacak ve 24 Eylül’e kadar devam edecek Indieway kapsamında alanında uzman yerli ve yabancı birçok oyun profesyoneli deneyimlerini aktaracak.

Oyun endüstrisinin saygın isimlerinden Jason Della Rocca ile birlikte gerçekleşecek “Stüdyonuzu finanse etmenin ve ölçeklendirmenin sırları” konulu iş eğitim kampının yanı sıra Indeway’de ayrıca Blay Games Art Direktörü Maya Bora, Upgrade Entertainment Bölüm Tasarımcısı Balım Alpay ve Remote Control Productions CEO’su Hendrik Lesser gibi oyun dünyasının ilgiyle takip ettiği isimler konuşmacı olacak. Oyun sektörüne yönelik iş geliştirme etkinliği ve ekosistemi Indieway’de bu sene yerli ve yabancı 3000 kadar önemli katılımcıyla seminerler ve iş geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlenecek.

Serbest geliştiricilere ücretsiz yer ayıran tek oyun etkinliği olma niteliği taşıyan Gaming İstanbul bu yıl başvuruların niteliği ölçüsünde 36 oyuna ücretsiz olarak yer verirken toplamda 50’nin üzerinde serbest oyun geliştiriciyi ziyaretçi ve yatırımcılarla buluşturacak. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki GameDev ve GamesUP 8 oyun stüdyosu ile Gaming İstanbul’a katılıyor. İlk kez görülecek oyunlarının yanı sıra üniversite aynı zamanda 10 indie alanına sponsor olarak oyun geliştiricilere desteğini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsoru olduğu Gaming İstanbul’da Medya A.Ş, OGEM, Samsung, Gaming.Gen.TR, GameDev, GamesUP, Microsoft, Turkcell, GeForce NOW powered by GAME+, Turkpin, Upgrade Entertainment ve Unity gibi bir çok önemli marka, oyun ve kuruluş bulunuyor. Yeni oyunların tanıtıldığı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulduğu ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapıldığı Gaming İstanbul ve B2B etkinliği Indieway ile ilgili tüm bilgilere ve etkinliğin biletlerine www.gamingistanbul.com ve adreslerinden ulaşılabiliyor.

Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek Gaming İstanbul, 22 Eylül ve 23 Eylül günleri saat 10.00'da başlayıp 20.00'da bitecek. Etkinliğin son günü olan 24 Eylül, pazar günü yine 10.00'da başlayacak olan Gaming İstanbul 18.00'a kadar oyunsevelerin ziyaretine açık olacak.

Vardiya “Brand Workers” Hakkında

2013 yılında kurulan Vardiya, oyun ve espor pazarlaması, etkinlik pazarlaması ve influencer pazarlama alanlarında hizmet veren Türkiye-Hollanda merkezli bir ajanstır. Gaming İstanbul, Indieway, #kalkgel gibi markaları bünyesinde bulunduran Vardiya çatısı altında Upgrade Entertainment ve Ancient Gears oyun stüdyoları da bulunmaktadır. Vardiya oyun ve espor alanında Tencent, Epic Games, Ubisoft, Samsung, Sony Playstation, Taleworlds, ASUS, Aorus, Xiaomi, Mavi Jeans, Algida, Spotify, Red Bull, Lipton, Nivea, Disney+, Amazon gibi sayısız markaya hizmet vermekte ve markalarını her yıl 100.000 ziyaretçi, 6,9 milyon oyuncu ve 30,8 milyon tüketiciyle buluşturmaktadır.