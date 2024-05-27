Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa basınında Azerbaycan karşıtı karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "Fransa'nın karalama kampanyaları, uygunsuz açıklamaları ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağını" bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki ifadesi sonrasında bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle Azerbaycan'dan özür dilenmediğini ayrıca Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının da genişlediğini aktardı.

"Demokrasi" adı altında Azerbaycan'a karşı yürütülen kampanyanın Fransa'nın dış politikasının başarısızlığını örtbas etme girişimi olduğunu vurgulayan Hacızade, şöyle devam etti:

"Dünyaya 'demokrasi dersi' vermeye çalışan Fransa'nın uluslararası hukuk ihlalleri, yeni sömürgeci politikası, ırkçılık, ayrımcılık, İslam karşıtlığı ve insan haklarının kısıtlanması gibi faaliyetleri herkesçe biliniyor. Dolayısıyla Fransa, Azerbaycan'a 'diktatör' demeden önce kendi yaptıklarına bakmalıdır."

Hacızade, "Fransa bilmelidir ki Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyaları, uygunsuz açıklamaları ve provokasyonları cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğunu öne sürmüş, akabinde Fransa medyasında Azerbaycan karşıtı yayınlar yapılmaya başlanmıştı.