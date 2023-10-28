Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la barış sağlanması için karşı tarafın da üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Bu sadece Azerbaycan'a bağlı konu değildir. Azerbaycan, üzerine düşen adımları atmaya hazırdır. Beklentimiz karşı taraftan.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'la barış sağlanmasına ilişkin, "Bu sadece Azerbaycan'a bağlı konu değildir. Azerbaycan, üzerine düşen adımları atmaya hazırdır. Beklentimiz karşı taraftan." dedi." dedi.

Bayramov, Ermenistan'la barış müzakerelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kuralları ve devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyması temelinde barışın hayata geçirilmesinden yana olduğunu vurgulayan Bayramov, Ermenistan'ın yıllarca süren saldırgan tutumu ve işgalci politikalarının ilerleme sağlanmasına mani olduğunu aktardı.

Bayramov, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda toprak bütünlüğünü, Eylül 2023'teki antiterör operasyonunda ise tüm topraklarında egemenliğini sağladığını belirterek, "Biz barışta ısrarcıyız, Ermenistan'a da bunu öneriyoruz. Mütekabiliyet esasında barış anlaşmasının sonuçlandırılmasına hazırız. Teklifimiz geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'la Azerbaycan arasında planlı görüşmelerin olmadığını söyleyen Bayramov, Azerbaycan'ın, sürecin olumlu devam etmesi için olumlu adımlar attığını vurguladı.

Bayramov, İran'ın başkenti Tahran'da 3+3 formatında yapılan "Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu" toplantısında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la gayriresmi görüştüğünü aktardı.

Mirzoyan'la önemli konuları müzakere ettiklerini ve görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Bayramov, "Yeni fırsatlar bağlamında kısa sürede çok olumlu sonuçlar elde edilebilir. Bu sadece Azerbaycan'a bağlı konu değildir. Azerbaycan, üzerine düşen adımları atmaya hazırdır. Beklentimiz karşı taraftan." diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen İpek Yolu Forumu'nda bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması hususunda bazı görüşler dile getirdiğini hatırlatan Bayramov, şöyle devam etti:

"Bu husus zaten 2020'de imzalanan üçlü bildiride (Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın imzaladığı bildiri) var. Ulaşım koridorunun açılması için başbakan yardımcıları başkanlığında üçlü komisyon kurulmuştu. Ermenistan, 3 yıl boyunca üzerine düşen yükümlülükten kaçarak o projenin uygulanmasını engelliyordu. Bizde, Ermenistan'ın bu durumu bize baskı aracı olarak kullandığı izlenimi doğmuştu. Bu durumun çok fazla devam edemeyeceğini ve Azerbaycan'ın B planını devreye sokacağını söylüyorduk. Görünen o ki Ermenistan bunu ciddiye almıyordu. Bu koridorun (Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantısı) İran'dan geçmesi hususunda mutabakat sağlandıktan sonra Ermenistan'dan da iyimser beyanlar duyuyoruz. Ermenistan'dan duyduğumuz beyanlar gerçek adımlarla örtüşmüyor. Ermenistan'ın bugüne kadarki yanlış adımlarından doğru sonuçlar çıkaracağını ve barış anlaşması için ortaya çıkan tarihi fırsatı kaçırmayacağını umuyoruz."

"Ermenistan'ın açıklamaları ile amelleri örtüşmüyor"

Paşinyan'ın Tiflis'teki toplantıda "Barış Kavşağı" adıyla paylaştığı haritalara da değinen Bayramov, şu değerlendirmede bulundu:

"Herhangi bir haritada herhangi yolları gösterebilirsiniz. Fakat, uzun süre savaş halinde olan iki ülkenin bu gibi projeler gerçekleştirmesi söz konusu ise bunun arka planında açıklamalardan ziyade ciddi iş durmalıdır. Üstlenen yükümlülükler yerine getirilmelidir, şartlar gerçekçi ve kabul edilebilir olmalıdır. Böyle olursa gelecekte bu projeleri değerlendirebiliriz. Şimdiye kadar gördüğümüz şu ki (Ermenistan'ın) açıklamaları ile amelleri örtüşmüyor. Umarız durum değişir."