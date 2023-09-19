Haber: Mert Osman Erman



Son aylardır uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ayrılıkçı etnik Ermeni enklavı etrafında yüksek gerilim yaşanıyor.

Karabağ'ın ana şehri olan yerde hava saldırı sirenleri ve havanın patlaması duyuldu.

On bir Azerbaycan polisi ve sivilin bir mayın patlaması ve başka bir olayda öldüğü bildirildi.

Ayrılıkçı bölgedeki savunma yetkilileri, Azerbaycan ordusunun "roket-topçu saldırıları ile ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi. Diğer Karabağ temsilcileri "büyük çaplı bir askeri saldırı"dan bahsetti.

Komşu iki ülke, Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda iki kez savaşa girdi, ilki Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 1990'ların başında ve ikincisi 2020'de. Üç yıl önce Azerbaycan, 1994'ten beri Ermenistan tarafından elinde tutulan Karabağ çevresindeki bölgeleri geri aldı.

Azerbaycan, Aralık ayından bu yana Ermenistan'dan Karabağ'a giden tek yol olan Lachin Koridoru olarak bilinen yolu etkili bir şekilde abluka altına almıştır.

Salı günü Bakü'deki savunma bakanlığı, Ermenistan kuvvetlerinin ordusu pozisyonlarına "sistematik olarak ateş açtığını" iddia etti ve "sadece meşru askeri hedeflerin yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak işlem görüldüğünü" belirterek "sivil veya sivil tesislerin hedef alınmadığını" savundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri ateşine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Salı günü, Karabağ'ın başkenti Khankendi'den, Ermeniler tarafından Stepanakert olarak bilinen yerden top ve silah sesleri duyuldu. Dağlık enklavda yaklaşık 120,000 etnik Ermeni yaşamaktadır.

Gazeteci Siranush Sargsyan, şehrin konut bölgelerinin vurulduğunu, yanı başındaki bir binanın da etkilendiğini söyledi.

Ermenistan yetkilileri, ülkenin kendi sınırlarındaki durumun "nispeten istikrarlı" olduğunu ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın saldırısından sadece dakikalar önce uyarıldığını ve her iki ülkenin de 2020 savaşından sonra imzalanan ateşkese saygı göstermelerini istediğini söyledi. AB'nin bölgesel özel temsilcisi Toivo Klaar, "derhal ateşkes ilanı için acil bir ihtiyaç olduğunu" belirtti. 2020 savaşını sona erdiren kırılgan ateşkeste son aylarda artan baskı yaşanmıştır.

Yaklaşık 3,000 Rus barış gücü, ateşkese göz kulak olmak için gönderildi, ancak Moskova'nın dikkati Ukrayna'ya tam ölçekli bir müdahalesi tarafından dağıtıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın "spontane olarak bölgeyi terk ettiğini" söyledi.

Azerbaycan'ın bölgedeki askeri birliklerini artırma iddiaları reddetti. Pazartesi günü, Azerbaycan, Karabağ'a uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından iki yol üzerinden yardım gönderilmesine izin verdi, biri Ermenistan üzerinden Lachin Koridoru ve diğeri Azerbaycan'ın Ağdam yolu üzerinden. Gerilimin azalabileceği umutları vardı, ancak Azerbaycan yetkilileri daha sonra Khojavand bölgesinde bir aracın mayına çarpması sonucu dört polis dahil altı kişinin öldüğünü açıkladılar ve bu bölge 2020 savaşı sırasında geri alınmıştı.

Savunma bakanlığı, tahrip olmuş araçların görüntülerini yayımladı, ancak Karabağ'daki etnik Ermeni yetkililer, ateşkese Azerbaycan ordusunun ihlal ettiğini iddia etti.