Bakü/Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece İstanbul’dan Ankara’ya geçerken uçakta gerçekleşti.

Görüşmede, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini" ifade eden Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinin Türk dünyası için de çok kıymetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da destekleri ve tebrikleri için İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Liderler görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

AA