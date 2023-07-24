Klasikleşen ‘Ayvalık Yaz Etkinlikleri’ Amfi Tiyatro’da Ayvalık gecelerinde sanatla güzelleştirmeyi hedefliyor. Tiyatromuzun en usta kadın oyuncularımızdan Nevra Serezli’nin başrolünde olduğu ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ isimli oyun Ayvalık Amfi Tiyatro’da festivalin açılışını yaptı. Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın sosyal medya programlarından sahneye uyarlanan oyunu ‘Burda Olan Burda Kalır’ Ayvalıklılarla buluştu. Melek Baykal’ın başrolünü oynadığı ‘Şen Makas’ 11 Ağustos’ta sahnelenecek. Cem Adrian, Feridun Düzağaç, Karsu, Gökhan Türkmen, Fazıl Say, Leman Sam Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Ayvalık Büyük Park Amfi Tiyatro’da sahneye çıkacak.

Çocuklar unutulmadı

Çocuklar içinse ‘En Sevdiğim Rafadan Tayfa’ müzikali 4 Ağustos akşamı, ‘Kuğu Gölü’ 5 Ağustos akşamı çocuklar için oynanacak.

ALTIN KOZA ONUR ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Bu yıl 30.su düzenlenecek ‘Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ 18-24 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında otuzuncusu düzenlenen festivalin bu yılki onur ödülleri 60 yılı aşkın süredir sanat dünyasında derin izler bırakmış Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verilecek.

Yürütme kurulu başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

USTA OYUNCU AYLA ALGAN’IN YENİ KİTABI

‘YARATICI OYUNCU, YARATICI İNSAN’

Usta oyuncu Ayla Algan’ın ‘Yaratıcı Oyuncu, Yaratıcı İnsan’ adlı kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından okuyucuyla buluştu.

Tiyatromuzun duayen isimlerinden Ayla Algan, ‘Yaratıcı Oyuncu Yaratıcı İnsan’da oyunculuğun tarihsel gelişimini, kendi oyunculuk serüveninden, tecrübelerinden damıtarak anlatıyor. Okurla bir atölye dersindeymiş gibi samimiyetle paylaşıyor yaratıcı kişiliğinin, çok yönlü sanatının etkileyici bilgisini. Günümüz oyuncusuna farklı bir kılavuz kitap armağan ederken hayranlarına da zarif bir selam veriyor.



Sanatçı kitabında; “Yaratıcı oyuncu, yazarın yazmadığı yerlerde vardır. Role iyi girildiği zaman yaratılan tipler yaşar ve ölümsüz olurlar. Seyirci ile yolculuk bilimsel bir yolculuktur. Kahve falı ya da eğlence tiyatrosu değildir. Bugünün oyuncusu, oyuncu insandır; zihin ve bedeniyle rolünü tasarım yaparak hazırlar. Bu dijital çağ içinde, sizler de merak edin, düşünün, araştırın, belki yeni egzersizleri, yeni tanımlamaları, benim bulamadığım yeni kahramanları siz bulursunuz” diyerek genç oyuncu adaylarına rehberlik ediyor.

MÜZEKART FİYATI 60 LİRADA SABİT KALDI

Bakanlık yazılı açıklama yaptı, müzekart fiyatı sabit kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ülke genelinde 350’yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan müzekartının Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldığı belirtildi. Öte yandan 1 Ağustos’tan itibaren müze ve ören yerlerine ziyaretlerin sadece müzekart ile yapılabileceği ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklular için bilet satış fiyatlarının güncelleneceği aktarıldı.

4. ULUSLARARASI YAT YARIŞI BAŞLIYOR

Bu yıl dördüncüsü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın ilk etabı 25 Temmuz’da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Uluslararası Yat Yarışı’nın ilk etabı Muğla’da, ikinci etabı İstanbul’da yapılacak.

Katılımın yoğun olduğu yarışamaya 43 ekip kayıt yaptırırken yaklaşık 500 sporcunun yarışacağı bildirildi. 29 Temmuz’da Bodrum’da sona erecek yarışmada toplamda 250 bin deniz mili yol katedilecek.

25-30 Temmuz tarihleri arasında Muğla’da düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası öncesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası ödül töreninin dünyanın en özel destinasyonlarından olan Bodrum Kalesi’nde yapılacağı açıklandı.

BRİTNEY SPEARS’TAN YENİ ŞARKI VE KİTAP

Zor günleri geride bıraktı. Hayatını anlattığı kitabı ve yeni şarkısıyla geliyor. Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen Britney Spears uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor. Ünlü şarkıcı Black Eyed Peas grubu üyesi Will.i.am ile yeni bir düete imza attığını duyurdu. Sosyal medya hesabında hayranlarına müjdeli haberi veren yıldız ‘Mind Your Business’ adlı teklisini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Şarkının prodüktörü Will.i.am sosyal medya hesabında şarkıdan kısa bir kesit paylaştı. İkili 2011 yılında ‘Scream and Shout’ adlı şarkıda biraraya gelmişti. Spears’ın youtube’ta 1 milyar izlenmeye ulaşmasını sağlayan şarkı birçok müzik listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Spears son olarak İngiliz şarkıcı Elton John’la ‘Hold me Closer’ adlı şarkıyı seslendirmişti. Spears bir yandan da hayatını anlattığı ‘İçimdeki Kadın-The Woman İn Me’ kitabını hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Spears’ın şöhret, kariyer, annelik ve özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı 24 Ekim’de piyasaya çıkacak. 41 yaşındaki şarkıcı yayınladığı duyuru videosunda ‘Kitabımı bitirdim, yakında çıkıyor. Bu kitap için çok çalıştım. Kitabı bitirmek için çok fazla terapi gördüm, umarım seversiniz’ ifadelerini kullanmış.

KIVILCIM URAL’DAN EĞLENCELİ, DÜŞSEL RENKLİ BİR DÜNYA

‘AMA BEN MAFYAYIM’

Alternatif sahnenin güçlü kadınlarından Kıvılcım Ural, uzun soluklu kariyerinin yeni albümünü tamamladı. Eylül 2023’te yayınlanacak yeni albüm öncesi Kıvılcım Ural, en taze teklisi “Ama Ben Mafyayım”ı tüm dijital platformlardan Kurukafa müzik etiketi ile yayımladı.

Kıvılcım Ural, “Ama ben mafyayım” ile rock tarzında kullanılan elementleri, modern indie ve alternatif öğelerle yeniden yorumlayarak yepyeni bir sound ile dinleyicilerine sunuyor.

Söz ve müziği yine Kıvılcım Ural’a ait ama ben mafyayım’ın düzenlemesi Onur Gülanber, miks’i Onur Gülanber ve Berk Kula imzasını taşıyor. Şarkıda, gitarda Onur Gülanber, gitar ve bas gitarda Baturalp Yılmaz, davulda Çağdaş Topal ve gruba klarnet soloda Zafer Özkan eşlik ediyor.