Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 2.Amasra Uluslararası Şehir Festivali; 30 Ağustos 2023 tarihinde başlıyor. Bartın’ın Amasra ilçesinde düzenlenecek festival kapsamında konserler, tiyatro oyunu, film gösterimleri, atölyeler, seramik, resim ve panel etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Amasra Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Recai Çakır; Turizmin Türkiye’de ilk başladığı kentlerden olan Amasra’da Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelecek olan sanatçılarımızı, sanatseverlerle bu yılda buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Çakır ayrıca; ‘Amasra’da toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirmek, bu faaliyetlerin yapılmasında odak noktası olmak ve özel kültür faaliyetlerine örnek teşkil etmek amacında olduklarını; eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için yapılmakta olan ve aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerinin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde aracı rolü üstlenmesi amaçlanan 2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali’ne tüm Amasralıları ve Amasra’daki misafirleri beklediklerini de” belirtti.

Nokta Ana Asuman Dabak

“İkinci Baskı” filminin çekimlerini İzmir Sığacık’ta tamamlayan Asuman Dabak, kısa süreli tatilin ardından yeniden setlere döndü. Senaryosunu Yılmaz Okumuş’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun yaptığı “Öğretmen” isimli filmin çekimleri için Trabzon’a giden usta oyuncu, müjdeli haberi takipçilerine sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Geçtiğimiz gün okuma provasından toplu fotoğraf paylaşan Dabak, filmde fikirleri ve öğütleriyle kendisine danışılan köyün bilirkişisi Nokta Ana karakterini canlandıracak.

Emrah'tan Yeni Albüm Müjdesi

Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı. Kıbrıs'daki The Arkın İskele'de uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Kostümü ile ilgili ise, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım." dedi. Kıbrıs'daki The Arkın İskele'de sahne öncesi de soruları yanıtlayan Emrah, Çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu. Çok yoğundum o yüzden oldu. Çok özledim diyebilirim. Sevilen şarkılarımı beni sevenler ile söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu ne zaman sahneye çıkacaksınız diye ama bu gün buraya nasip oldu." diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.

TRİBUTE ALBÜM GELİYOR

Eski şarkılarından oluşan bir tribute albüm hazırlığında olan ve birbirinden değerli sanatçıların bu şarkıları seslendireceğini dile getiren Emrah, "Çok değerli sanatçılar var. Onların o albümde olmaları ayrıca bir heyecan ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman sonra şarkıları söyleyenleri de size açıklarız. Eylül gibi sanırım yayınlanacak." dedi. Emrah, şarkılarını seslendiren isimler arasında yaşanan şarkı seçimi ile ilgili de, "Bu bir gönül işi. Şarkıları kim seslendirmek istiyorsa öyle oldu. Hepsi birbirini ispat etmiş büyük isimler. Çok güzel olduğuna inanıyorum." dedi.

Ajda Pekkan Antik Tiyatroda Büyük Beğeni Topladı

Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, uzun aradan sonra Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Süperstar Ajda Pekkan önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.

Günler öncesinden tüm biletleri tüketerek kapıda uzun kuyruklar oluşturan Ajda Pekkan hayranları, uzun bir aradan sonra Süperstarlarına kavuştular. Eşsiz ve benzersiz sahne performansı yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerin kalbine bir kez daha taht kuran Süperstar, “Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diyerek Bodrumlu sevenlerine teşekkür etti.

GENÇ ŞARKICILARIN İDOLÜ SÜPERSTAR

Konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan genç şarkıcı Selin Geçit’i de sahne davet eden Pekkan, “Yeni neslin müziklerini çok seviyorum, ve her zamanda yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit’de benim çok beğendiğim bir ses” diyerek genç şarkıcıyla birlikte düet yaptı. Bu özel davetten dolayı Ajda Pekkan’a çok teşekkür eden Selin Geçit, “Her zaman şarkılarıyla büyüdüğüm idol olarak gördüğüm Ajda Hanım ile aynı sahnede birlikte şarkı söylediğim için çok mutluyum” dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan, muhteşem enerjisiyle bir an olsun yerinde durmadı. Konserini alkışlar eşliğinde noktalayan başarılı sanatçı, yoğun istek üzerine hayranlarını kırmayarak bis yaptı. Öte yandan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ablası Sevil Aliyev, T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy cemiyet hayatının önde gelen isimleride vardı. Süperstar Ajda Pekkan yaz turnesine 22 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda devam edecekken yoğun istek üzerine 23 Ağustos’da ise tekrardan Bodrum Açıkhava Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

Selçuk Kılıç Fit Vucudu İle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

En son ATV de yayınlanan yapımcılığını Oktay Kaynarca'nın yaptığı " Ben Bu Cihana Sığmazam " dizisinde oynayan ve Eylül ayında vizyona girecek olan "Money Talks" Para Konuşur isimli sinema filmi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve Aksiyon sahnelerin aranan ismi başarılı oyuncu Selçuk Kılıç geçtiğimiz günlerde Anadolu yakasında bulunan bir avm de görüntülendi.

Fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Selçuk Kılıç yeni yayın döneminde yeni projeler için senaryoları değerlendirdiğini bir yandan da fırsat buldukça tatile gittiğini dile getirdi.

Eski Dostlar Bodrum'da Buluştu

Eski dostlar Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Suzan Kardeş, Bodrum’da buluştu. Ünlü isimler bu buluşmadan kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Bodrum’da tatil yapan eski dostlar Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca ve Suzan Kardeş buluşup hasret giderdi.

Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu gündüz saatlerinde ilk olarak Sezen Aksu’yu evinde ziyaret etti. Üçlü balkonda birlikte objektife poz verdi.

Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten İle Amerika Tatilinde

Şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika'ya tatile gitti. Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti tatilden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Amerika fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Evliliğini gözler önünde yaşayan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Amerika tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Sayan, şu sıralar kendisinden küçük eşiyle aşk tazelemek amacıyla Amerika'ya gitti. Seda Sayan paylaşımına "Sevgilim" notunu düştü.

Seda Sayan'ın fotoğraflardaki genç görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

"Burda Olan Burda Kalır" Yaz Turnesine Devam Ediyor

Seyircisi tarafından çok sevilen, tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi "Burda Olan Burda Kalır" Türkiye’yi güldürmeye devam ediyor. Fuego Yapım organizasyonuyla gerçekleşen oyun temmuz ayında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Datça Amfi Tiyatro, Marmaris Amfi Tiyatro, Denizli Açıkhava Sahnesi, Antalya Açıkhava Tiyatrosu, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sergilenerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan "Burda Olan Burda Kalır” Ege turnesiyle yaz akşamlarına keyif katıyor. Sezon boyunca yoğun ilgi gören oyun, Ayvalık Amfi Tiyatro’yla yaz turnesinde final yaptı.

Türkiye’nin farklı illerinde sonbahar ve kış turnesiyle unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.