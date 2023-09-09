Haber: Mert Osman Erman

Dumpling Dağı'ndaki kameralara konuşan dağcı, "kayıp" ve "yardım edin" gibi ifadeler kullanmış gibi görünüyordu.

Katmai Ulusal Parkı'ndaki park görevlileri, mahsur kalan dağcıya bildirim aldılar ve onu kurtarabildiler.

Bu park, ABD'deki en ulaşılmaz parklardan biridir ve sadece uçak veya tekne ile ulaşılabilir.

Yaklaşık olarak yerel saatle 15:15'te (BST 00:15) ayı meraklıları Dumpling Dağı canlı kamerasını Explore.org'da izliyordu - bu, canlı doğa kamerası ağı ve belgesel kanalıdır - bir izleyici çevrimiçi olarak "Kamerada sıkıntı içinde biri var" yorumunu yazdı.

Ayı kamerasında ses oynamaz, ancak izleyiciler dağcının yardım istediğini düşündüklerini ve dudaklarından okuyabildiklerini yazdılar.

Explore.org ayrıca dağcının "baş aşağı işaret" verdiğini söyledi. Dumpling Dağı'nda veya ulaşılmaz parkın başka bir yerinde cep telefonu servisi bulunmamaktadır.

İzleyiciler, Explore.org çalışanlarına ulaştı ve onları Ulusal Park Hizmeti ile iletişime geçebilmelerini sağladılar.

Web kamerası sayfasındaki bir moderatör, dikkatli kamera izleyicilerine şunları söyledi: "Bize bildirdiğiniz için izleyicilere teşekkürler. Explore, Katmai ile iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Ayrıca görüntüleri inceliyorlar."

Şirket, "personel web kamerasının halka açık yayınını kesmeyi ama canlı görüntüleri web kamera kontrolleri aracılığıyla izlemeye devam edip Ulusal Park Hizmeti çalışanlarıyla daha fazla güncelleme paylaşmıştır" dedi.

Cynthia Hernandez, Ulusal Park Hizmeti sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "park, dağcının rüzgarlı ve yağmurlu koşullarla, düşük görüş mesafesiyle karşılaştığı bir zamanda arama kurtarma ekibi gönderdiğini" söyledi.

Park görevlileri, dağcıyı yerel saatle 18:48'de "zarar görmemiş bir şekilde buldular ve onu güvenliğe geri getirdiler."

Explore.org, mahsur kalan dağcının video klibini Twitter'da paylaştı ve "Ayı Kamera bir dağcının hayatını kurtarıyor!" yazdı.

Alaska ayı kamerasının izleyici sayısı, bu yılın Ekim ayının başında gerçekleşen Şişman Ayı Haftası öncesinde artıyor.

Şişman Ayı Haftası, Katmai Ulusal Parkı tarafından düzenlenen ve hayvanların kış uykusuna yatmadan önce somonla kilo aldığı en şişman ayıyı seçen popüler bir çevrimiçi yarışmadır.

Parkın etrafında yedi kamera bulunduğundan, insanların parkın popüler ayı balıkçılık noktalarını izlemeye alışkın olduğu tipiktir.

Ancak dağcı, yardım aradığında hava sis içinde olan Dumpling Dağı'nın alpin çalılıklarını izleyenlerin de şanslıydı, ki bu oldukça manzarasız bir noktadır.