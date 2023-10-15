Seferler Mahallesi'nde yayla evinden nakit para, cep telefonu, iş makineleri ile mutfak malzemeleri çalındı.

Soruşturma kapsamında 1200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen N.M'nin Sarnıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 bin Türk lirası, cep telefonu, hızar motoru, ahşap oyma, zımpara, spiral makinesi, matkap, boru anahtarı, el testeresi, 3 tahra, mutfak tüpü, piknik tüpü, 3 litre şarap, 5 litre zeytinyağı, 4 litre benzin, 3 litre motor yağı, 2 litre çamaşır suyu ile 4 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.