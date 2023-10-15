Seferler Mahallesi'nde yayla evinden nakit para, cep telefonu, iş makineleri ile mutfak malzemeleri çalındı.

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Soruşturma kapsamında 1200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen N.M'nin Sarnıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 bin Türk lirası, cep telefonu, hızar motoru, ahşap oyma, zımpara, spiral makinesi, matkap, boru anahtarı, el testeresi, 3 tahra, mutfak tüpü, piknik tüpü, 3 litre şarap, 5 litre zeytinyağı, 4 litre benzin, 3 litre motor yağı, 2 litre çamaşır suyu ile 4 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA