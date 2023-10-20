Aydın

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İHA operatörü, Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkiinde şüpheli bir grubu fark edince durumu, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilerden ele geçirilen jeneratör, matkap, hiltiye el konuldu, ayrıca el yapımı 24 patlayıcı ise imha edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması çin emniyet müdürlüğüne götürüldü.