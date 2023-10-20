Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı aldı.

Karar uyarınca bugün okullarda düzenlenen bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıda, İsrail tarafından sivillere yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla ülkede 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatılmış, kadınlar ve masum çocuklar ile tedavi gören yaralılara uygulanan şiddetin tüm insanlığın vicdanını yaraladığına vurgu yapılmıştı.

Yazıda, "Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır." ifadelerine yer verilmişti.