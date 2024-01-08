İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2023 yılı sahibi, 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top oldu.

50 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Ilgın Top’a ödülü mayıs ayında, 52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde sunulacak.

Kemanın parlayan yıldızı: Ilgın Top

İzmir'de doğan Ilgın Top, keman eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik ve Bale İlkokulu’nda İrina Nikotina ile başladı; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lisesi’nde Reyyan Yücelen Başaran ile devam etti. Lisans eğitimini Conservatorium Maastricht’te, Boris Belkin’in sınıfında tam puan ve onur belgesiyle tamamladı. Arthur Grumiaux Keman Yarışması ve 2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda birincilik, Pantcho Vladigerov Genç Müzisyenler için Keman ve Piyano Yarışması’nda ikincilik ve “En iyi yorumcu” özel ödüllerini kazandı. Bilkent Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ruse Filarmoni Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası, Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi topluluklarla konserler verdi; Rengim Gökmen, Burak Tüzün, Yuri Ilynov, Maximino Zumalave gibi şeflerle işbirliği yaptı. Ilgın Top, master eğitimini Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover’de Prof. Krzystof Wegrzyn ile sürdürüyor.

RESİM HEYKEL MÜZESİ’NE BÜYÜK İLGİ

1940’lı yıllardan beri biriktirilen Türkiye İş Bankası sanat eserleri koleksiyonuna ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin iki aylık ziyaretçi karnesi açıklandı. Müzeden yapılan açıklamaya göre Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi pek çok sanatçının yaklaşık 2700 eserinin sergilendiği müzeyi iki ayda 40 bini aşkın kişi ziyaret etti. Müzenin giriş ücreti ise 2 Ocak itibariyle yetişkin ziyaretçiler için 50 Tl, öğrenci ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 20 Tl olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi içerisinde 4 ve 5. katlarında kalıcı sergi ‘Türk Resmini İzlemek’ 2 ve 3. katlarda ise süreli sergi ‘İstanbul’un Resmi’ yer alıyor. Feyhaman Duran ve İbrahim Çallı’nın Atatürk portreleriyle izleyiciyi karşılayan kalıcı sergide, 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı Türk resim sanatının öncü ressamlarının, Çallı kuşağının, Anadolu esinlenmelerinin ve d Grubu sanatçılarının nadide eserleri yer alıyor.

Süreli Sergi ‘İstanbul’un Resmi’nde ise Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan İstanbul peyzajlarından bir seçki sunuluyor. Anadolu ve Avrupa yakasından 350’ye yakın İstanbul tablosunun yer aldığı sergiye şiirler eşlik ediyor.

YENİ YILA 9 ÖDÜLLE GİRDİ

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen’in, son kısa filmi “Peripeteia – Talih Dönüşü”, yeni yıla 9 ödülle girdi.

Büyük İlgi Görüyor

Çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem'in, sıradan bir gününü konu alarak tüm dünyada sorun olan çocuk işçiliğine dikkat çeken “Peripeteia – Talih Dönüşü” uluslararası festivallerde büyük ilgi görüyor.

Yapımcılığını DTM Pictures’ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu’nun, müziklerini Murat Evgin'in yaptığı kısa film; İtalya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan ve Avustralya’da layık görüldüğü ödüllerin ardından Kuzey Amerika kıtasından da iki ödül aldı. “Peripeteia”, bu sene 18.’si düzenlenen Boston Türk Filmleri Festivali’nden “Özel Mansiyon Ödülü”, Uluslararası Kanada Kısa Film Festivali’nden de “Üstün Başarı” ödülleri alarak yeni yılı toplam 9 ödülle karşıladı.

Yönetmen ve senaryo yazarı Merve Gezen; “Ekonomik yetersizliğin olduğu her yerde çocuk işçiliği de kaçınılmaz. Peripeteia’nın yurt dışından 9 ödüle layık görülmesi, aslında sorunun ne kadar evrensel olduğunu da göstermekte” dedi.

GÜLSEREN SÜDOR’UN RETROSPEKTİFİ

Gülseren Südor’la İstanbul’un 60 yılına Yolculuk

Cumhuriyetin öncü kadın ressamlarından Gülseren Südor 60 yıllık hayatına sayısız eser sığdırdı. Kişisel yaşamıyla Türkiye ve dünyada yaşananları tuvallerine aktaran Gülseren Südor 60. Sanat yılını Beyoğlu’nda özel bir sergiyle kutluyor. Eserlerinde zamanın getirdiklerini işleyen Südor bu sergiyle hayatının ve İstanbul’un 60 yılıyla yüzleştiğini ve bunun kolay olmadığını dile getiriyor. Kişisel ve özel koleksiyonlarda yer alan 170’e yakın eserden oluşan Gülseren Südor ‘Zamanlar ve Katmanlar Arasında’ retrospektif sergisi Beyoğlu’nda yer alan tarihi Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 18 Şubat’a dek görülebilir.

‘ONE LİFE’ ŞUBAT’TA GÖSTERİME GİRECEK

Tarihte İngiliz Schindler olarak anılan Nicholas George Winton’un hayatı sinema perdesinde boy göstermeye hazırlanıyor. II. Dünya Savaşı patlak vermeden önce 669 çocuğun hayatını kurtaran Nicholas George Winton’ı Anthony Hopkins, Winton’ın gençliğini ise Johnny Flynn canlandırıyor. Barnara Winton’ın kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda James Hawes oturuyor. Usta İngiliz aktör Hopkins daha öncede tiyatro uyarlaması ‘Father’ da rol almış 2021’de filmdeki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. O dönem 83 yaşında olan aktör bu ödülü alan en yaşlı aktör olarak kayda geçmişti. Kuzuların Sessizliği’nin kült doktoru Hannibal Lecter, Tor’u dünyaya göndererek cezalandıran Odin, Amerika Birleşik Devletleri’nin 37. Başkanı Nixon gibi onlarca karaktere hayat veren Anthony Hopkins ilerleyen yaşına rağmen hem çalışmaya devam ediyor, hem de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

MURAT EVGİN 25. YILINDA AMERİKA’DA

Murat Evgin, yaptığı dizi müzikleri ve şarkılarının ilgiyle karşılandığı Latin Amerika TV Endüstrisinin daveti üzerine Miami’de yapılacak Content Americas ve Turkish Drama Gala’ya konuk olarak gidecek. Müzikte 25. yılını dolduran sanatçı Miami’den sonra NY ve LA’deki Türk dernekleriyle de buluşarak harika bir deneyim yaşayacak.

Murat Evgin Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Sahra, Ben Evleniyorum, Sevda Masalı Kalplerde, İkinci Bahar, Çocuğun Var Derdin Var, Haylaz Babam, Ah Kalbim, Ya Şundadır Ya Bunda, Hayaller Gerçek Oluyor, Şimdi Zayıflamak İstiyorum ve Aura gibi dizi, film ve TV programlarına yaptığı müziklerle Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar tanınıyor.

‘UÇUK BİR İŞ’ FİLMİNDEN FRAGMAN YAYINLANDI

Yüksek sesle konuşan, kısa boylu, siyahi. Hayata bir sıfır yenik başladığını söyleyen ve bu durumdan komedyen olarak çıkan Kevin Hart yeni filmiyle gündemde. Digital mecra filmi ‘Uçuk Bir İş’ kimlik hırsızlığından kara para aklamaya kadar çeşitli büyük dolandırıcılıkların üstesinden gelen uluslararası bir soygun ekibinin komik macerasını konu ediniyor. 12 Ocak’ta yayınlanacak filmin zengin oyuncu kadrosunda La Casa De Papel’in yıldız Ursula Corbero da var. Kariyeri boyunca hem dibi hem de zirveyi gören komedyen babasının bağımlılık sorunları, geçim sıkıntısı ve kendi evliliğini yürütememesi gibi olumsuzluklar yaşasa da hayatını rayına koymayı başardı. Hart son olarak meslekdaşı ve örnek aldığı Chris Rock’la birlikte kariyer öykülerini anlattığı ‘Headliners’ isimli belgeseli izleyici ile buluşturdu.

YENİ ÇIKANLAR

EDİS VE BARAN MENGÜÇ’Ü BULUŞTURAN ŞARKI

Sahne performansları ve projeleriyle geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden Edis 2024’e ‘Ayyaş’ şarkısıyla girdi. Edis ile genç şarkıcı Baran Mengüç’ü buluşturan şarkı etnik melodileriyle dikkat çekiyor.

MERT DEMİR’DEN ‘CEHENNEMİN DİBİ’

‘Ateşe Düştüm’ ‘Dön Desen’ ve ‘İkimize Birden’ üçlemesinin ardından Mert Demir yeni bir üçleme ile hayranlarının karşısında. Sanatçının sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan ‘Cehennemin Dibi’ şarkısı yayınlandı.

GÜNEŞ’TEN ‘MAHVET’ ŞARKISINA ROCK VERSİYON

Son yılların yükselen genç yorumcularından Güneş pop albümünde öne çıkan ‘Mahvet’ şarkısının rock versiyonunu müzikseverlerin beğenisine sundu. Berkin Laleli’nin düzenlediği şarkının video klibinin yönetmenliğini Emre Barut üstlendi.

SONER ARICA’DAN ‘Bİ’ YOLU OLMALI’

Soner Arıca yeni yıla ‘Bi’ Yolu Olmalı’ şarkısıyla ‘Merhaba’ dedi. Sanatçı ‘Vefasız’ ve ‘Sebebimsin’ gibi klasik şarkılarının bestecisi Selim Aysan’la yıllar sonra bu şarkıyla biraraya geldi.

MAVİ GRİ VE UFUK BEYDEMİR’DEN SÜRPRİZ DÜET

Alternatif müziğin başarılı isimleri Mavi Gri ve Ufuk Beydemir’den sürpriz bir düet geldi. İkilinin ‘Vazgeç Artık Rüyalarımdan’ düeti yayınlanır yayınlanmaz ilgiyle karşılandı.

BİLGE SU’DAN YENİ ŞARKI ‘KANAR’

Genç müzisyen Bilge Su müzik yolculuğuna ‘Kanar’ şarkısıyla devam ediyor. Sözlerini kendinin yazdığı şarkının müzik ve düzenlemesi Oğuz Çetiner imzasını taşıyor.