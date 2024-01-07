YENİ YILA YENİ ŞARKI

''Orhan Ölmez'', 2. albümünde seslendirdiği “Bensiz Aşka Doyma” isimli şarkısının, yepyeni versiyonu ile dinleyicilerine, yeni yılın ilk günlerinde seslendi. mAşk dolu sözlerin eşlik ettiği şarkının her notasında naif sesiyle dinleyicisine duygusal ve içsel keşifler yaşatan usta sanatçı; sevenlerinin yeni yılını kutlayarak; başarı, aşk, sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diledi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE ESTİ

Türk pop müziğine damgasını vuran Ayşegül Aldinç, Beylikdüzü AKSM (Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi) sahnesinde yine unutulmaz bir geceye imza attı. 2024 yılında daha fazla sahnede yer alacağının müjdesini veren Aldinç, yeni yılın ilk konserinde yine doyumsuz yine eğlencenin zirve yapacağı bir performans gecesinde; sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri büyüledi.

20 KİŞİLİK ORKESTRA

Gökhan Türkmen, 2019 Yılında Bostancı Gösteri Merkezi’inde gerçekleştirdiği “Akustik +” konserinin 2. bölümünü yeni yılda sürpriz yaparak hayranlarının beğenisine dijital dünyada sundu. 20 kişilik geniş orkestrası ile gerçekleştirdiği konser, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024’de dijital platformlarda yerini aldı.

MEYDAN OKUDU

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, son olarak saçlarını kızıla boyatarak görüntüsünde önemli bir değişiklik yaptı. Türkiye'de kızıl saçın öncü isimlerinden biri ünlü oyuncu Güngör Bayrak ve assolist Pınar Eliçe. Yıllardır İrlanda kızılı saç renginden taviz vermeyen Eliçe, saç rengi ile de ilham oluyor. Pınar Eliçe, kızıl saçın iddialı olduğunu sadece beyaz tenlilere yakıştığını söyledi. Eliçe, "İrlanda kızılı iddialı bir renktir herkese bu renk yakışmaz. Yeni nesile de ilham olduysak ne mutlu. Hande Erçel'e bu saç rengi hiç yakışmamış. İrlanda kızılı sadece Nicole Kidman, Güngör Bayrak ve bana yakışıyor" diye konuştu.

ZİRVE YAPTI

Bursa’da yeni yıl eğlencesi Petek Dinçöz’le zirve yaptı. Yılbaşı gecesi Otantik Club Hotel’de sahneye çıkan sanatçı, poptan arabeske uzanan repertuvarıyla 2024’e keyifli bir “merhaba” dedi. Yılbaşı gecesi için çok özel bir repertuvar hazırlayan Petek Dinçöz’e sahnede 30 kişilik saz ekibi eşlik etti. 2024’e Dinçöz’ün şarkılarıyla keyifli bir “merhaba” diyen misafirler, gece boyunca ünlü sanatçıya coşkuyla eşlik etti.

HAYIR

Alev Akıllıoğlu’nun söz ve müziği Sezen Aksu imzalı, aranjesi Okay Barış’a ait olan "Hayır" isimli yeni tekli’si Pia Music Production etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Yıllardır Fedon’la aynı sahneyi paylaşan Alev Akıllıoğlu’nun söz ve müziği Sezen Aksu’ya, aranjesi Okay Barış’a ait olan “Hayır” isimli yeni teklisi Pia Music Production etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf çalışmaları Safa Gülsoy imzası taşıyor.

SAYGILARIMLA

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitiminde mezun olan Büşra Salkım, 10 yıllık vokalistlik tecrübesinin ardından Söz ve Müziği Burçin Birben’e ait olan ve yıllar önce Ebru Gündeş’in seslendirdiği ‘Saygılarım’ isimli şarkı ile kendi kanatlarıyla uçacak. 10 yıl Zara’ya vokalistlik yapan Büşra Salkım, ‘Saygılarımla’ adlı şarkıdan sonra iki parçalık cover şarkılarını Youtube kanalında yayınlayacağının da müjdesini verdi.

SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

“Çiçekçi Sokağı”, 2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un beşinci prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşuyor. Kosta Kortidis’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Akın Kaplan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Çiçekçi Sokağı”nda Kortidis ve Kaplan’la birlikte Wilma Elles, Alp Balkan, İlkay Özşen, Dilara Tabak, Ali Alkın Aydın ve Pari Mayıs rol alıyor. Oyunun şarkı sözleri Kosta Kortidis’in, besteleri Altuğ Akınsel’in, koreografisi ise Alkış Peker ve Alper Akalın’ın imzasını taşıyor.

KUĞU GÜLBEN

Gülben Ergen, İstanbul Günay’da özel bir gecede sahne aldı. Seyircisiyle sohbet eden Ergen, yeni neslin peşinde olduğu trendleri 3 oğlu sayesinde takip ettiğini, onların tavsiyesiyle dizi izlediğini söyledi. Eski ve yeni tüm hitlerini seslendiren Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafetiyle seyirciden tam puan aldı. Ergen bembeyaz elbisesiyle kuğuya benzetildi.

YENİ YILA KAPADOKYA’DA GİRDİ

Türk pop müziğinin son zamanlardaki en beğenilen isimlerinden Ceren Gündoğdu, 2024’e Kapadokya'da girdi. Yeni yıla sevenleriyle birlikte merhaba dediği için çok mutlu olduğunu dile getiren Gündoğdu, “Benim en mutlu olduğum anlardan biri sahnede sizlerle birlikte şarkılar söylemek. İnşallah yeni yılda da şarkılarımızı hep birlikte söyleriz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

LONDRA’DA BÜYÜLEDİ

Yaptığı her işte başarıyı yakalayan Ece Vahapoğlu, başarılarıyla gündemde olmayı sürdüren şöhretler dünyasının özel isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yabancı modellerin de yer aldığı Londra’da yapılan çekimlerde tercih edilen Ece Vahapoğlu, kamera önünde rahatlığı ve fiziğiyle yine kendine hayran bıraktı.

DUBAİ’Yİ FETHEDECEKLER

Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözdelerinden ve en büyük eyaletlerinden birisi olan; Ras Al Kaimah’da, Ramazan Ayında 30 gün boyunca gerçekleştirilecek, birçok Ülkeden yüzlerce Mutfak Lezzetinin bir arada olacağı, on binlerce misafirin ziyaret etmesi beklenen ‘’Rak Food Expo’’ Gıda festivali hazırlıkları hızla devam ediyor. Türkiye'nin lezzet ustalarının da katılacağı ‘’Rak Food Expo’’ festivaline özel davet edilen Şeker Müzik Yapım sahibi A. Kadir Şeker’de sözleşmeli sanatçılarıyla katılacak. Berdan Mardini, Selen Görgüzel ve Tuğba Özerk ile Dubai’de yapılacak lezzet festivaline katılacak olan A. Kadir Şeker “Ülke sınırları dışında ülkemize değer katacak ve tanıtımında yer alacağımız her organizasyonu önemsiyor ve yer alıyoruz” dedi.

KİM SEVİYO

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü müziği kendisine ait ‘Canım Seni Çekiyor’ sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları' hemen peşine 2024 ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor. Kim Seviyo adını taşıyan Fann Records etiketli taze teklinin sözü Yazgın Kaçak, müziği Elmir Qasimov’a, düzenlemesi ve mix’i Osman Çetin’e, mastering’i Emre Kral’a ait.