İSTANBUL- “Ben Anadolu”, 22 Temmuz Cumartesi, 21.00’de Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının aynı anda görülebildiği Stratonikeia Antik Kenti’nde sahnelenecek. Nysa Antik Kenti’nde geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluşan oyunu 2 bin kişi izlerken, Ayça Bingöl’ün göz dolduran performansı ayakta alkışlandı.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, pek çok dile çevrilen, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.

Helenistik dönem öncesinde Karialılar’ın toplandığı yer olarak bilinen Stratonikeia’da sahnelenecek oyunda trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan, Kibele’den Niobe’ye Kassandra’dan Theodora’ya Nilüfer Hatun’dan Hürrem Sultan’a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 16 karakterde anlatılıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL