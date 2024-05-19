İstanbul

Akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketlerini taşıyan gruptakiler, Türkçe ve İngilizce sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda Eminönü Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sanatçı Murat Bozkurt, Filistin için eserlerini seslendirdi.

Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ve Eminönü'ndeki kalabalıkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak, "Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim. Emin olun Filistinli insanlar sizin onlarla birlikte olduğunuzu biliyorlar." diye konuştu.

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz de "İsrail'e bugün dolaylı yoldan hizmet eden, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bulunan siyonizm lobilerinin her daim karşısında olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.