Haber: Damla Oya Erman

NASA, Borman'ın ölümünü doğrulayarak onu gerçek bir Amerikan kahramanı olarak övdü. Borman, NASA'nın ikinci astronot sınıfının bir üyesi olarak Apollo 8'i yönetti, bu da Ay'ı yörüngede geçiren ilk mürettebatı içeriyordu.

21 Aralık 1968'de fırlatılan tarihi görev, Borman ve mürettebat arkadaşları Jim Lovell ve Bill Anders'ı, güçlü Saturn V roketinin üzerinde yol alan ilk astronotlar yaptı. Ay yörüngesine girdiler ve Ay'ın yüzeyine 115 mil kadar yaklaştılar. Görevleri sırasında Ay'ın uzak tarafını gözlemlediler ve ikonik "Earthrise"i tanıklık ettiler.

Borman, Lovell ve Anders, Ay yüzeyi hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için dünya ile canlı bir televizyon yayını gerçekleştirdi. Görev, Kitab-ı Mukaddes'in Genesis bölümünden bir okuma ile sona erdi ve Apollo programında unutulmaz bir an haline geldi.

Gary, Indiana'da 14 Mart 1928'de doğan Borman, NASA'ya katılmadan önce ABD Hava Kuvvetleri'nde avcı pilotu olarak hizmet verdi. Gemini 7 ve Apollo 8 görevlerinde önemli roller üstlendi ve toplamda 19 gün, 21 saat ve 35 dakika uzayda geçirdi.

1970'te NASA ve ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra Borman, iş dünyasında bir kariyere yönelerek uzay programına yaptığı katkılardan dolayı birçok ödül aldı. 2018'de kişisel uzay anıları koleksiyonunu Experimental Aircraft Association'a bağışladı.

Borman'ın, Robert Sterling ile birlikte yazdığı otobiyografisi "Countdown" 1996'da yayımlandı. Ölümünden önce Amerika'nın en yaşlı astronotuydu ve eşi Susan Bugbee'nin 2021'deki ölümünden sonra hayatta kalan iki oğlu, Frederick Pearce ve Edwin Sloan tarafından geride bırakıldı.