Marina Vize Başvuru Merkezi, Avusturya vizesi başvurularında profesyonel hizmet sunan bir vize danışmanlık şirketidir. Firmamız, alanında uzman kadrosu ve deneyimli ekibi ile başvuru sürecinizi en kolay ve hızlı şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktadır.

Avusturya Vizesi Türleri

Avusturya vizesi, seyahatinizin amacına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler şunlardır:

Turistik vize: Avusturya'yı turistik amaçlı ziyaret etmek isteyen kişiler için geçerlidir.

Aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi: Avusturya'da yaşayan aile, akraba veya arkadaşı ziyaret etmek isteyen kişiler için geçerlidir.

İş vizesi: Avusturya'da iş görüşmesine katılmak, iş sözleşmesi imzalamak veya çalışmak isteyen kişiler için geçerlidir.

Öğrenci vizesi: Avusturya'da eğitim görmek isteyen kişiler için geçerlidir.

Transit vize: Avusturya'dan transit geçiş yapmak isteyen kişiler için geçerlidir.

Avusturya Vizesi Başvurusu

Avusturya vizesi başvurusu, Avusturya Konsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru formu: Konsolosluk veya Büyükelçilik tarafından verilen başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Pasaport: Pasaportunuzun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir.

Vize ücreti: Vize ücreti, başvuru yaptığınız vize kategorisine göre değişmektedir.

Seyahat sağlık sigortası: Seyahat süreniz boyunca geçerli bir seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Ulaşım ve konaklama rezervasyonları: Avusturya'ya gidiş ve dönüş ulaşım ve konaklama rezervasyonlarınızın belgelerini sunmanız gerekmektedir.

Vize talep dilekçesi: Seyahat amacınızı ve Avusturya'da kalışınız süresince masraflarınızı nasıl karşılayacağınızı açıklayan bir dilekçe yazmanız gerekmektedir.

Diğer belgeler: Başvuru durumunuza göre ek belgeler de talep edilebilir.

Marina Vize Başvuru Merkezi ile Avusturya Vizesi Başvurusu

Marina Vize Başvuru Merkezi, Avusturya vizesi başvuru sürecinizi kolaylaştıracak ve başarı şansınızı artıracak bir hizmet sunmaktadır. Firmamız, başvuru süreciniz boyunca size eşlik ederek gerekli evrakları hazırlamanıza ve başvurunuzu takip etmenize yardımcı olmaktadır.

Marina Vize Başvuru Merkezi ile Avusturya vizesi başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvuru formunu doldurun. Gerekli belgeleri toplayın. Başvuru randevusu alın. Başvuru belgelerini teslim edin. Vize sonucunu öğrenin.

Marina Vize Başvuru Merkezi ile Avusturya Vizesi Kolaylaşıyor

Marina Vize Başvuru Merkezi, Avusturya vizesi başvurusu için gerekli tüm hizmetleri tek bir çatı altında sunmaktadır. Firmamız, profesyonel ve deneyimli kadrosu ile Avusturya vizesi başvuru sürecinizi kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktadır.

Marina Vize Başvuru Merkezi'nin Avantajları

Uzman kadro ve deneyimli ekip: Firmamız, alanında uzman kadrosu ve deneyimli ekibi ile başvuru sürecinizi en kolay ve hızlı şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktadır.

Tek noktada hizmet: Firmamız, Avusturya vizesi başvurusu için gerekli tüm hizmetleri tek bir çatı altında sunmaktadır.

Güvenilirlik: Firmamız, vize başvurularında %99 başarı oranı ile güvenilir bir hizmet sunmaktadır.

Sonuç

Avusturya, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, lezzetli mutfağı ve canlı gece hayatı ile her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Avusturya'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, Schengen vizesi almak zorundadır.

Marina Vize Başvuru Merkezi, Avusturya vizesi başvurularında profesyonel hizmet sunan bir vize danışmanlık şirketidir. Firmamız, alanında uzman kadrosu ve deneyimli ekibi ile başvuru sürecinizi en kolay ve hızlı şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktadır



Marina Vize Başvuru Merkezi

Adres: Aksaray Mah. Teceddüt Sok No:19/3 Fatih, İstanbul

Telefon: (+90) 212 530 04 31

Mobil: (+90) 541 963 17 14

Fax: (+90) 212 530 04 31

Mail: [email protected]

Web: https://www.marinavize.com