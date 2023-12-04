HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara`da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGÂR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege`de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara`nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara`da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ`ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir`in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Marmara`nın batısında kuzey yönünden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuzey Ege`de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN VE YARIN

İstanbul’da bu sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Orta şiddetteki rüzgârın Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 14°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 10°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Cumartesi gününe kadar sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Yarın ise İstanbul’un sabah saatlerinde bulutlu 11°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında hava durumunun bulutlu 15°C, akşam saatlerinde açık 13°C, gece az bulutlu 12°C olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

Ankara’da Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yağış beklenmiyor. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar düşmeye devam edecek. Bugünkü en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 7°C olması bekleniyor. Ankara hava durumu yarın ise; sabah saatlerinde bulutlu 8°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında hava durumunun açık 12°C, akşam saatlerinde az bulutlu 9°C, gece bulutlu 7°C olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

İzmir bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Kınık, Menemen ve Karaburun dolaylarında yağışlar, yerel olarak kuvvetli olacak. İzmir’de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 12°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Cumartesi gününe kadar sıcaklıklar düşüyor. İzmir’de ki sıcaklık kaybı yaklaşık 9 derece olacak. Yarın ise İzmir’de sabah saatlerinde açık 11°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında hava durumunun açık 17°C, akşam saatlerinde açık 14°C, gece bulutlu 12°C olacağı tahmin ediliyor.

BURSA HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

Bursa bugün parçalı zamanla çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olacak. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 15°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 5°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cumartesi gününe kadar 8 - 10 derece azalması beklenmektedir. Rüzgâr, batı ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Bursa'nın kıyı kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bursa hava durumu; yarın ise sabah saatlerinde parçalı bulutlu 11°C, yarın öğle saatlerinde hava açık 16°C, akşam saatlerinde açık 13°C, gece hafif yağmurlu 12°C olması bekleniyor.

Kaynak: https://havadurumu15gunluk.xyz/havadurumu/630/istanbul-hava-durumu-15-gunluk.html