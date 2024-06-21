Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan taraf Avusturya oldu. Uzun taç organizasyonuyla rakip kaleye kalabalık gelen Avusturya, savunma oyuncularının katkısıyla golü erken buldu. Avusturyalılar, sol bek Mwene'nin geliştirdiği hücumda, stoper Trauner'in golüyle 9. dakikada 1-0 öne geçti.

Polonya, golden sonra frene basan Avusturya'ya cezayı 30. dakikada kesti. Geçmiş yıllarda Hertha Berlin forması giyen ve Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynamaya aşina olan Başakşehir'in golcüsü Piatek, savunmadan seken topta fırsatçılığını konuşturarak durumu 1-1 yaptı.

İkinci devrede ön alanda yaptığı baskıyla Polonya'yı bunaltan ve hataya zorlayan Avusturya, 66. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada penaltıdan Arnautovic'in golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı.

9. dakikada Avusturya öne geçti. Sol kanatta topu rakibinden kurtaran Mwene'nin ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Trauner, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Polonya beraberliği yakaladı. Kiwior, ceza sahasının sol tarafında topu yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bednarek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Trauner'den döndü. Dönen topu kale sahası önünde kontrol ederek filelere gönderen Piatek, durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

66. dakikada Avusturya tekrar üstünlük yakaladı. Prass'ın pasına hareketlenen Baumgartner, ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

78. dakikada Avusturya farkı ikiye çıkardı. Savunmanın arkasına hareketlenerek ceza sahasına giren Sabitzer, kaleci Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Arnautovic, skoru 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Avusturya maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Maçı Halil Umut Meler yönetti

Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic oldu.

Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlendi.

Avusturya üç puanla tanıştı

İlk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde Avusturya, üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Fransa'ya 1-0 yenilen Avusturya ve Hollanda'ya 2-1 kaybeden Polonya, ikinci grup karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Avusturya, üç puana ulaşarak son 16 turu için iddiasını sürdürdü. Puanı bulunmayan Polonya ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

Grupta 25 Haziran'da Avusturya-Hollanda ve Polonya-Fransa maçları yapılacak.

Polonya'da Süper Lig'den iki oyuncu görev aldı

Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Polonya'nın EURO 2024'teki ikinci maçında sahaya çıktı.

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek, mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncunun da 60 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Piatek, takımının golünü attı.

Polonya'da Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ise yedekler arasında yer aldı.

Lewandowski yine yedek başladı

Polonya Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından EURO 2024'teki ilk iki maça yedek başladı.

Milli takımın en çok forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu Lewandowski, sakatlığı sebebiyle Hollanda mücadelesinde oynamadı. Lewandowski, Avusturya'ya karşı ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.