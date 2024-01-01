Haber: Mert Osman Erman

37 yaşındaki oyuncu, Pakistan ile devam eden bir dizi öncesinde test kriketinden emekli olacağını daha önce duyurmuştu.

Warner, pazartesi günü ODI kriketinden de emekli olma kararının kendisi için "çok, çok rahat" olduğunu söyledi.

Geçen yıl Hindistan'a karşı Cricket World Cup'ı kazanmada etkili bir rol oynayan Warner, turnuvanın en çok koşu atan oyuncusu olarak, "kesinlikle inanılmaz" bir Dünya Kupası zaferinden sonra zamanın olgunlaştığını hissettiğini söyledi.

Ayrıca emekli olmanın yeni oyuncular için fırsatlar yaratmasına ve kendisine yurtdışında franchise kriketi oynamak için daha fazla özgürlük tanımasına olanak sağlayacağını belirtti - Warner, 14 sezon boyunca yer aldığı Hindistan Premier Ligi'nin büyük bir takipçisi oldu.

Ancak 2025 Şampiyonlar Kupası'nda çağrılırsa oynamaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Warner, çarşamba günü ev şehri Sydney'de oynayacağı 112. ve son test maçında sahaya çıkacak.

161 ODI maçında oynayan Warner, toplamda 6,932 koşu atarak Avustralya ODI tarihinde altıncı en yüksek koşu atan oyuncu oldu.

Ancak kariyeri tartışmasız geçmedi.

2018'de o dönem Avustralya yardımcı kaptanı olan Warner, kum kağıdı skandalındaki rolü nedeniyle tüm uluslararası kriket türlerinden bir yıl men edildi. Ayrıca Avustralya kriket takımlarında liderlik pozisyonu alması sürekli olarak yasaklandı. Kriket Avustralya - ülkenin sporunun yönetim organı - Warner'ın bir maçta Güney Afrika ile yapılan maçta topun durumunu yapay olarak değiştirmek için kum kağıdı kullanma planını tasarladığını ve ardından bir genç oyuncuya bunu gerçekleştirmesi için talimat verdiğini belirtti. Pazartesi günü Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, eylemlerinden dolayı pişmanlık duymadığını söyledi.

Bunun yanı sıra, İngiliz kriket oyuncusu Joe Root ile bir barda yaşadığı bir olay gibi diğer olaylar, onu kriket sahnesinde bölücü bir figür yaptı.

O, birçok İngiltere kriket hayranı arasında popüler değil, Avustralya'daki hayranlar da topun değiştirilmesi konusundaki hayal kırıklıklarını dile getirdiler. En sonunda eski Avustralyalı hızlı bowler Mitchell Johnson, neden Warner'ın son test serisinde bir "kahramanın uğurlanmasını" hak ettiğini sorguladı.

Johnson, bir Avustralya gazetesine yazdığı yazıda, "Beş yıl oldu ve David Warner hâlâ aslında top değiştirme skandalının sahibi olmadı" dedi.

Ancak Warner'ın oyun katkısı inkâr edilemez.

Ayrıca Hindistan'da geniş bir hayran kitlesine sahiptir - sadece saha içindeki yeteneği değil, aynı zamanda popüler güney Hindistan filmlerinden dans hareketlerini sergilediği bazı zamanında gelen sosyal medya içeriği nedeniyle.

Warner kendisinin pazartesi günkü basın toplantısında "harika" hissettiğini söyledi.

"New South Wales için açılış vuruşu yapacağımı veya herhangi bir kişinin dürüst olmak gerekirse hayal etmemiştim ama burada, 112 test sanırım, hâlâ kendime çimdik atarım."