Üstündağ, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadelelerin ardından kazanılan milli mücadelemizin Cumhuriyet ile taçlandırılışının 100. yılı, Türk voleybolu adına pek çok tarihi anlara tanıklık ettiğimiz, başarıdan başarıya koştuğumuz altın bir yıl oldu. 2023 yılında hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde büyük başarılar elde etmek benim ve camiam adına büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Mesajında erkek ve kadın milli takımları ile kulüplerin 2023 yılında elde ettiği başarıları hatırlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını geride bırakırken bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 2024 yılının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi en büyük arzumdur. Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyip, çıtayı daha da yükselterek gururumuz olmaya devam etmelerini ve 2024’ün de başarılarla dolu sağlıklı bir yıl olmasını dilerim."