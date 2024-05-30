Yerel, eyalet ve federal düzeyde yaklaşık 350’nin üzerinde kamu çalışanı, yazdıkları mektupta, Başbakan Anthony Albanese yönetimini Avustralya’yı "soykırım ve sömürgeleştirme projesinde suç ortağı yapmak ve ulusu savaş suçuyla lekelemekle" itham ederek, bu durumdan derin endişe duyduklarını belirtti.

Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 binin üzerinde Filistinlinin Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü hatırlatılarak, "katliamın Avustralya'da üretilen parçalar ve Avustralya istihbarat servisinin desteğiyle yapıldığı" iddiası yer aldı.

Gazze Şeridi'nde öldürülen ve neredeyse yarısı çocuk olan bu kişilerin üzerine F-35 savaş uçağından bombalar atıldığına işaret edilen mektupta, bu savaş uçağının parçalarının Avustralya'da üretildiği kaydedildi.

"Silah anlaşmaları iptal edilsin" vurgusu

Mektupta, İsrail tarafından düzenlenen dron saldırısında öldürülen Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom’a atıf yapılarak, "Lalzawmi Zomi Frankcom'u öldüren dron, İsrailli Elbit Systems tarafından üretildi. Avustralya hükümeti bu firma ile Şubat 2024'te 917 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak bu şirketi ödüllendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Yeni verilerin, Avustralya hükümetinin İsrail'in zulmü devam ederken bu ülkeye silah ihracatını artırdığını gösterdiği belirtilen mektupta, ABD tarafından Avustralya'nın orta-kuzey kesiminde kurulan Pine Gap istihbarat tesisi aracılığıyla Filistin'den İsrail'e istihbarat sağlandığı savunuldu.

Mektupta, Albanese hükümetinden F-35 tedarik zincirinin bileşenleri de dahil İsrail'e tüm askeri parça ve silah tedarikini derhal durdurması istenerek, Canberra'nın ABD'nin İsrail ile gözetleme verilerini paylaştığı Pine Gap tesisinden keşif desteği sağlamayı durdurması gerektiği ifade edildi.

"Canberra yönetiminin İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırımına ortak olması" kınanan mektupta, Avustralya'ya Elbit Systems ile yaptığı 917 milyon dolarlık sözleşme de İsrailli silah şirketleriyle yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta, Avustralya hükümetinden "soykırım, etnik temizlik ve Filistin’in yasa dışı işgalini desteklemeye" son vermesi için hızlı ve kararlı adım atması istendi.