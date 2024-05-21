Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız ve Avustralyalı mevkidaşları Stephane Sejourne ve Penny Wong ile Yeni Kaledonya'dan tahliye uçuşları hakkında görüştüklerini bildirdi.

Devam eden protestoların havalimanına ulaşımı engellemesi nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesinin başlayacağını duyuran Peters, tahliye uçaklarından ilkinin havalandığını kaydetti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong da X'ten yaptığı açıklamada, Avustralyalı ve diğer turistlerin Yeni Kaledonya'dan ayrılması için Avustralya hükümeti destekli iki uçuş izni aldıklarını belirtti.

Yeni Zelandalı ve Avustralyalı yetkililer, tahliye uçuşları için Fransız yetkililerden onay beklediklerini dün açıklamıştı.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e giden süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.