BANYUWANGI (AA)

Endonezya'nın Java Adası'nda 31 Ağustos'ta başlayan tatbikatta, Avustralya ordusu 5 "M1A1 Abrams" muharebe tankı, Endonezya ordusu 2 "Leopard-2" tankı konuşlandırdı.

ABD ve Endonezya öncülüğünde yürütülen "Garuda Kalkanı" tatbikatına katılan Avustralya, Vietnam Savaşı'ndan beri ilk kez kendi toprakları dışında bir bölgeye tank mevzilendirdi.

The Associated Press'e konuşan ABD'li Tümgeneral Marcus Evans, Avustralya'nın ortaklıkların, askeri çevikliğin ve müşterek çalışmanın geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Endonezya ordusunun Sözcüsü Tuğamiral Julius Widjojono, muharebe eğitimiyle askerlerin savaşa hazırlıklı olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Garuda Kalkanı" tatbikatı

İki hafta sürmesi planlanan tatbikata, ABD ve Endonezya'nın yanı sıra Avustralya, Japonya, Singapur, İngiltere ve Fransa katılıyor.

Tatbikatta, Brunei, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Filipinler, Güney Kore ve Doğu Timor "gözlemci" olarak yer alıyor.

ABD ile Endonezya'nın 2009'dan beri düzenlediği tatbikata, 2022'de Avustralya, Japonya ve Singapur da katılmıştı.