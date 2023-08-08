Ankara

ABC News haberine göre, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde birçok kişi parlak bir ışığın gökyüzünde alev gibi görünen iz bıraktığını bildirdi.

Avustralya Uzay Ajansı açıklamasında, "Melbourne semalarında gece boyunca görülen ışık parlamaları, muhtemelen Dünya atmosferine yeniden giren Rus Soyuz-2 roketinin kalıntılarıydı." ifadelerine yer verildi.

Cismin meteor değil insan yapımı olduğunun tahmin edildiğini belirten Ajans, Rus yetkililerin fırlatma hakkında bilgi verdiğini ve roket kalıntılarının Tazmanya'nın güneydoğu kıyısındaki atmosfere yeniden girmesinin beklendiğini açıkladı.

Ajans, roketin atmosfere yeniden girmesinin sonuçlarının izleneceğini kaydetti.

Swinburne Üniversitesi'nden Astronom Alan Duffy, uzun süre parlaklığını korumasının cismin büyüklüğünü gösterdiğini ve birkaç ton ağırlığında olabileceğini söyledi.

Geoscience Australia da Melbourne'un kuzeybatısında gece yarısında sismik aktivite kaydedildiğini belirtti.

AA