Haber: Mert Osman Erman

Suçlamalarla karşı karşıya kalmayan Erin Patterson, olayları polise anlattığı bir ifade verdiği belirtildi.

Polis, kurbanların ölümcül olan ölüm şapkası mantarlarını yediklerine inanıyor.

İfadesinde, Bayan Patterson bazı kurutulmuş mantarlar kullandığını ancak bunların zehirli olduğunu bilmediğini söyledi.

48 yaşındaki kadın, "Şimdi bu mantarların sevdiklerimin yaşadıkları hastalığa katkıda bulunmuş olabileceğini düşünmek beni mahvetti," dedi.

"Gerçekten de bu insanlara zarar vermek için hiçbir nedenim olmadığını tekrarlamak istiyorum, onları seviyordum."

Victoria Polisine verdiği ifade kamuoyuna açıklanmadı, ancak Avustralya Yayın Kuruluşu ve Nine Gazeteleri Pazartesi günü yayınladı.

Avustralya, Temmuz ayının 29'unda Victoria'nın Leongatha kasabasındaki Patterson'ın evinde düzenlenen ölümcül öğle yemeği üzerine gizem tarafından sarıldı.

Bayan Patterson eski kayınpederi Gail ve Don Patterson'ı, Gail'in kız kardeşi Heather Wilkinson ve Heather'ın kocası Ian'ı davet etmişti. Ayrı yaşadığı eşi son dakikada katılamadı.

Yemekten saatler sonra, dört konuk da başlangıçta ciddi gıda zehirlenmesi olduğunu düşündükleri rahatsızlandı.

Birkaç gün içinde, 66 yaşındaki Heather, 70 yaşındaki Gail ve 70 yaşındaki Don öldü. 68 yaşındaki Ian, Melbourne'deki bir hastanede karaciğer nakli beklerken hala yaşam mücadelesi veriyor.

Bayan Paterson, ölümlerin ardından bir şüpheli olarak belirlendi - başlangıçta kendisinin ve çocuklarının yemekten zarar görmediği göründüğü için. O dönemde Avustralya polisi aynı zamanda tamamen masum olabileceğini de belirtti.

Pazartesi günü yayınlanan ifadesinde Bayan Patterson, masumiyetini tekrarladı ve kendi kendini mide ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayın hemen ardından evinin dışında gazetecilere konuşan Bayan Patterson, masumiyetini ilan etti - ancak hangi yemeklerin hangi konuklara sunulduğu veya mantarların nereden geldiği konusundaki soruları cevaplamaktan kaçındı.

Hastaneye 31 Temmuz'da kaldırıldığını söyleyen Bayan Patterson, tuzlu bir serum damlası takıldığını ve karaciğer hasarını önlemek için ilaç verildiğini söyledi.

Ayrıca kalan öğle yemeğini hastane toksikologlarına incelemeleri için saklayıp verdiğini de söyledi.

İfadesinde ayrıca geçen hafta soruşturmalar sırasında yerel bir çöp sahasından polis tarafından alınan bir gıda kurutma makinesi konusunda otoritelere yalan söylediğini itiraf etti.

Eski eşi tarafından ebeveynlerini zehirlediği konusunda sorgulandığını ve böylece çocuk velayetini kaybedebileceğinden endişe ederek kurutma makinesini yok ettiğini söyledi.