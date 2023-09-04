Haber: Mert Osman Erman

Avustralya, Antarktika'daki uzak bir karakoldan hasta bir araştırmacıyı başarılı bir şekilde tahliye etti.

Geçen hafta, açıklanmayan bir "gelişmekte olan tıbbi durumu" olan bu adamı ulaşmak için acil bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Misyon, bir tıbbi kurtarma ekibi, dev bir buz kırıcı gemi ve iki helikopter gerektirdi.

Adam şimdi özel uzman değerlendirme ve bakım alacağı Tazmanya'ya doğru yolda.

Pazartesi günü güncellemede, Avustralya Antarktika Programı (AAP), adamın buz kırıcı RSV Nuyina'ya uçurulduğunu söyledi.

Gemi, ona ulaşmak için 3.000 km'den fazla yol kat etmişti. Pazar günü, Casey araştırma istasyonuna ulaşmak için tıbbi bir kurtarma ekibi bulunan iki helikopter kullanmak için yeterince yakın olduğu düşünüldü.

Araştırma istasyonunda tıbbi olanaklar sınırlıdır ve koşullar en kötü olduğunda kışın orada yaklaşık 20 kişi yaşar.

Kurtarma misyonunun ilk aşamasının tamamlanmasıyla geminin gelecek hafta Hobart şehrine ulaşması bekleniyor.

"Bu gezginin, gerekli uzman tıbbi bakım için Tazmanya'ya geri gönderilmesi, Nuyina'nın özel olarak donatılmış ve tasarlanmış tıbbi tesisinde kutup tıpı doktorlarımız ve Royal Hobart Hastanesi tıbbi personelimiz tarafından bakılacak" dedi AAP'den Robb Clifton.

AAP, gezginin ailesinin durumdan tamamen haberdar edildiğini ekledi ve istasyonlardaki diğer tüm personelin yerinde ve güvende olduğunu söyledi.

Avustralya, Antarktika'ya gönderilen tüm araştırmacıların gönderilmeden önce uzun tıbbi muayenelerden geçmelerini gerektiriyor.

Dünyanın en zorlu bölgelerinden birinden tahliyeler genellikle karmaşık, pahalı, tehlikeli ve uluslararası ortaklardan yardım gerektirebilir.

Bu durumda hava yoluyla tahliye mümkün olmadığı anlaşılıyor - yakındaki Wilkins hava üssü, Casey yakınlarında bir buz pistine sahiptir ve sert kış koşullarında sık sık kullanılamaz.

Raporlara göre, pistin kullanılabilmesi için haftalarca hazırlık gerekeceği için buz kırıcısını göndermek çok daha hızlıdır.