Avrupa cimnastiğinin en büyük organizasyonlarından olan şampiyonaya, 24-28 Nisan tarihlerinde Rimini kenti ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada 37 ülkeden 174'ü büyük, 126'sı genç olmak üzere 300 sporcu, madalya için serilerini sunacak.

Organizasyonda Türkiye'yi takım halinde Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer ve Emre Dodanlı, bireyselde de İbrahim Çolak temsil edecek.

Türkiye, son dört Avrupa şampiyonasının başarılı ülkelerinden

Geçen yıl Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, son dört yılda düzenlenen Avrupa şampiyonalarında da başarılı olmuştu.

Milliler, 2020 yılında Mersin'de düzenlenen organizasyonda takım halinde gümüş, bireyselde ise Ferhat Arıcan'la paralel barda altın, kulplu beygirde bronz, İbrahim Çolak'la da halkada altın madalya almıştı.

2021'de İsviçre'de yapılan organizasyonda ise Ferhat Arıcan'la paralel barda altın, Adem Asil'le barfikste bronz madalya kazanma başarısı gösteren milli takım, 2022'de Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada takım halinde bronz, genel tasnifte Ahmet Önder'le gümüş, Adem Asil'le bronz madalya elde etmişti.

Milli cimnastikçiler, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde gümüş madalyaya ulaşırken, bireyselde Adem Asil genel tasnif ve halka aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel barda gümüş madalya kazanmıştı.

En iyiler İtalya'da boy gösterecek

Geçen yıl organizasyonda altın madalya kazanan cimnastikçilerden genel tasnif ve halkada Adem Asil, yer aletinde İngiliz Luke Whitehouse, kulplu beygirde İrlandalı Rhys McClenaghan, atlama masasında Ermeni Artur Davtyan, paralel barda Ukraynalı Illia Kovtun ve barfikste Hırvat Tin Srbic, ünvanlarını korumak için İtalya'da olacak.

Ayrıca son dünya şampiyonları yer aletinde İsrailli Artem Dolgopyat ve atlama masasında İngiliz Jake Jarman da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ayrıca 2022'nin genel tasnif şampiyonu İngiliz Joe Fraser, aynı branşta 2015 ve 2017'nin altın madalyalısı Ukraynalı Oleg Verniaiev ve halka aleti şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak da yeniden kendilerini göstermek için serilerini sunacak.