Antalya, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir ve İstanbul'da 25 takım, 175 sporcunun yarıştığı, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, Muğla'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra masmavi koyları dünyada milyonlarca insana ulaşacak.

Akdeniz ve Ege'nin eşsiz atmosferi arasından yol alacak 24 takımdan 168 sporcu, 23-24-25 Nisan'da Muğla etaplarında pedal çevirecek.

"Muğla sadece turizm kenti değil aynı zamanda spor kenti"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Turun 3 etabının Muğla'dan geçeceğini belirten Akbıyık,"Bu sene biraz daha farklı olarak Akyaka-Akbük-Ören güzergahı olacak. Muğla yeryüzü cenneti. Koyları, kıyıları, tarihi ve kültürel varlıkları yeşili ve mavisiyle Türkiye'nin gözdesi ve dünyanın turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Muğla etaplarının güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını anlatan Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları gibi birçok spor organizasyonu ilimizde yapılıyor. Artık Muğla sadece turizm kenti değil aynı zamanda spor kenti olduğunu da bu vesileyle gösteriyor. İlimizin bu güzelliklerinin tanıtılması anlamında büyük katkı yaptı. Özellikle Babadağ etabı yüzlerce spor kanalında geçen yıl canlı olarak 1 milyar kişiye ulaştı. Bu sene Fethiye, Marmaris, Bodrum etaplarındaki güzergahlar büyük ilgi çekecek. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sadece bir spor organizasyonu değil ülkemizin ve ilimizin tanıtılması anlamında büyük katkılar sunuyor. Muğla'mız sadece turizmle değil antik kentleri ile de adından söz ettiriyor."

Turun güvenli geçmesi için öncesinde çok önemli toplantılar yaptıklarına işaret eden Akbıyık, "23 Nisan'da kentimizde bir etabın yapılıyor olması da büyük önem taşıyor. Muğla halkı ve çocuklarımız bisikletçileri heyecanla bekliyor. Geçen yıl ilgi çok yüksekti. Bu sene vatandaşlarımızın daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, bisikletçilerin geçtiği Fethiye- Marmaris etabında masmavi koyları, antik kentleri ve doğal güzellikleri göreceğini, Marmaris-Bodrum etabında da Gökova Körfezi'nin güzelliklerini, alanda bulunan çok sayıda antik kenti, Akyaka-Akbük-Ören arasında tüm doğal güzellikleri görebileceklerini kaydetti.