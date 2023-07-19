Madrid

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İspanya'da seçimlere kısa bir süre kala Vox ve lideri Santiago Abascal'a destek verdi.

İlk olarak Meloni, Vox'un 15 Temmuz'da Valensiya kentinde düzenlediği mitinge canlı bağlantı yaparak, "23 Temmuz'da, Vox'un yeni ulusal hükümetin oluşumunda öncü ve belirleyici bir rol oynadığı muhafazakar bir yurtsever alternatifin istikrar kazanması hepimiz için çok önemli. Vatanseverlerin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Orban ve Morawiecki de 18 Temmuz'da gönderdikleri mesajlarda Vox'a açık destek verdiklerini duyurdu.

"Vox ile aileye, geleneklere, kültüre ve inanca dair ortak değerlere sahip çıktıklarını ve Avrupa'yı bir kez daha küresel bir aktör yapmak istediklerini" aktaran Morawiecki, "Vox ve seçmenlerine, sizin için, güzel ülkeniz için, İspanya için ve tüm İspanyolların ve Polonyalıların bugünün ve geleceğin risklerini ve tehlikelerini nasıl daha iyi tanıyacaklarını bilmeleri için en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Orban ise İspanya'daki seçimlerle bağlantılı Avrupa Birliğini (AB) hedef alarak, "Brüksel'in bürokratları AB'yi her geçen gün daha da derin bir krize sürüklüyorlar. Onlarla birlikte AB vatandaşları, İspanyollar ve Macarlar da batıyor. Avrupa'yı yalnızca güçlü ulusal hükümetler kurtarabilir." mesajını gönderdi.

"Ulusal sınırlarımızı ve kültürümüzü Avrupa'ya gelen yasa dışı göçmenlere karşı korumalıyız." değerlendirmesinde bulunan Orban, "Güçlü bir İspanya'ya, yeni bir Avrupalı ​​silah arkadaşına ihtiyacımız var. Bayrağı dikin, zafer için savaşın ve geleceğin vatanseverlere ait olduğunu gösterin." ifadelerini kullandı.

İspanya'da anketler, 23 Temmuz'daki genel seçimlerden, mevcut durumda ana muhalefette olan Halk Partisinin (PP) birinci parti çıkacağını ancak Meclis çoğunluğu elde edemeyeceğinden hükümet kurmak için Vox ile koalisyon yapmak zorunda olacağını gösteriyor.

Diplomasi uzmanları, olası bir PP-Vox iktidarının AB içindeki aşırı sağ ideolojileri artıracağını, Ukrayna-Rusya Savaşı, iklim değişikliği, LGBT gibi konularda görüş çatışmalarını büyüteceğini ve Almanya, Portekiz gibi diğer ülkelerdeki aşırı sağ partileri cesaretlendireceğini ileri sürüyor.

AA