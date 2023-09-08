CENEVRE AA- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde yeni eğitim yılı başlarken savaş nedeniyle Ukrayna'dan gelen mülteci çocuk ve gençlerin bu yıl da eğitim kesintisiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avrupa genelinde yaklaşık 5,9 milyon Ukraynalı mültecinin yüzde 30 ila 50'sinin çocuk olduğunu anlatan Spindler, 2022-2023 akademik yılında ev sahibi ülkelerdeki okullara yalnızca yarısının kayıt yaptırdığını ifade etti.

Spindler, "Mülteci çocukların kayıt oranlarının düşük olmasının nedenleri arasında idari, hukuki ve dil engelleri, mevcut eğitim seçenekleri hakkında bilgi eksikliği, yakın zamanda Ukrayna'ya dönmeyi umdukları için ebeveynlerin çocuklarını ev sahibi ülkelere kaydettirme konusundaki tereddütler ve Ukrayna eğitim sistemine nihai olarak yeniden entegrasyon konusundaki belirsizlikler yer alıyor." dedi.

Ev sahibi ülkelerdeki okulların kapasite eksikliğinin de büyük etkisinin bulunduğuna işaret eden Spindler, savaşın başlamasının ardından benzeri görülmemiş sayıda çocuğun bu ülkelere ulaştığını, onlar için fiziki alan ve öğretmen sayısının yeterli olmadığını bildirdi.

Spindler, "Acilen harekete geçilmediği takdirde yüz binlerce Ukraynalı mülteci çocuk ve gencin bu yıl da eğitimden mahrum kalmasından endişe duyuyoruz. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle çocukların öğrenimine, potansiyeline ve beklentilerine uzun vadeli zarar gelmesini önlemek için büyük çaba gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.