Haber: Damla Oya Erman

Şirket, kullanıcıların aylık bir abonelik satın alarak bu reklamsız deneyime erişebileceklerini duyurdu. Bu gelişme, Avrupa'da özel verilerin kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemelere uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktı.

Meta'nın açıklamasına göre, bu yeni hizmet, Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'deki kullanıcılara sunulacak. Kullanıcılar web üzerinden aylık 9,99 euro veya iOS ve Android platformlarından aylık 12,99 euro karşılığında reklamsız erişim elde edebilecekler. Ancak Mart ayından itibaren her ek hesap için aylık 6 euro (web) ve 8 euro (iOS ve Android) ek bir ücret ödenecek.

Bu yeni seçenekler, Meta'nın Avrupa'da yürürlüğe giren düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla geliştirildi. Son bir yıl içinde AB, büyük teknoloji şirketlerinin kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili kullanıcı onayını almasını gerektiren kurallarını sıkılaştırdı. Temmuz ayında bir mahkeme, bu onayı elde etmek için abonelik modellerini kullanmanın yasal olduğuna karar verdi.

Ancak bu yeni seçenekler ücretsiz kullanımı sona erdirmiyor. Kullanıcılar hala Facebook ve Instagram'u ücretsiz olarak kullanabilecekler, ancak reklamları görmeye devam edecekler. Bu planlar, Avrupa dışındaki kullanıcılar için geçerli değil.

Meta'nın bu adımı, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği çerçevesinde kişisel veri toplama ve kullanma konusunda şeffaflık ve kullanıcı kontrolünün arttığı bir dönemde geldi. Şirket, reklamcılık için kişisel veri toplamanın hizmet sunma sözleşmeleri ile gerekli olduğunu savunsa da, gizlilik savunucuları ve düzenleyiciler, bu gerekçenin yetersiz olduğunu dile getiriyor.

Meta, konuyla ilgili bir blog gönderisinde "Ücretsiz, reklam destekli bir interneti savunuyoruz ve insanlara gelir durumundan bağımsız olarak kişiselleştirilmiş ürünlerimize ve hizmetlerimize ücretsiz erişim sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı ve Avrupa'daki düzenlemelere saygı gösterdiklerini vurguladı.